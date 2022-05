A baleset hétfőn Bécs közelében található Münchendorfnál történt, amikor kisiklott egy vonat. Egy ember meghalt és hárman súlyosan megsérültek, köztük az 52 éves magyar mozdonyvezető is akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A műszaki mentés még most is tart, ugyanis a mozdony és az azt követő kocsi teljesen kisiklott, illetve roncsolódott a vasúti pálya és a felsővezeték is.

A balesetet sérülés nélkül átvészelő utasokat az alsó-ausztriai vöröskereszt münchendorfi segélyközpontjába szállították, ellátták őket, ezután pedig hazatérhettek otthonaikba – tudta meg a hirado.hu.

Borítókép: Sajtóiroda BFK Mödling / Michael Buhn