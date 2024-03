A magyar adózóknak így már nyolc esztendeje nem kell a személyijövedelemadó-bevallással bajlódniuk, helyettük a bevallás tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti el, már söralátét sem kell. Korábban, ha valaki nem nyújtotta be az szja-bevallását, mulasztási bírsággal számolhatott. Most akkor is érvényes az adóbevallása, ha rá sem néz: május 21-én automatikusan érvényessé válnak a bevallási tervezetek