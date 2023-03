Nemcsak a húskereslet robban be ilyenkor, hanem a majonézes saláták iránti is, több mint 30 százalékkal. Franciasalátából 9000, almás sajtos kukoricasalátából 4000, tojássalátából 1600, burgonyasalátából 3000, míg korhely salátából 1100 kilogramm készül, kifejezetten a húsvéti időszakot megcélozva. A SPAR üllői üzem közel hatvanféle hidegkonyhai készítménnyel látja el ilyenkor is az áruházakat. Az áruházlánc állandó választékában több száz olyan termék található, amelyeket az otthoni sütés során használnak a vásárlók. Ilyen a liszt, a cukor, az élesztő, a sütőpor vagy a csokoládék széles választéka. Húsvét előtt ezeknek a termékköröknek a forgalma is 30-40 százalékkal magasabb az átlaghoz képest.

Így tart nyitva SPAR húsvétkor

De nem csak a kínálatot járatja a csúcsra a boltlánc, a nyitva tartását is meghosszabbítja. Húsvét szombaton az online shop házhoz szállítása 8–22 óráig lesz elérhető. Az ünnepet megelőző héten a várhatóan megnövekvő vevői igények miatt

hét közben a kiszállítási időszak hosszabb lesz, reggel 8-tól 23.30-ig tart.

Budapesten és további több mint 230 településen érhető el a SPAR online shop szolgáltatása, ezenkívül 25 Intersparban és 5 SPAR szupermarketben a SPAR online shop drive-in áruházi átvételi lehetősége szolgálja a vásárlók kényelmét.

Tovább faragják az árakat, már a sütőpor is olcsóbb

A SPAR annak érdekében, hogy vásárlói kisebb vagy nagyobb bevásárlásaikat a legkedvezőbb áron tudják megtervezni, az Árzuhanás Promóció keretein belül hetente újabb és újabb termékek árát csökkenti a SPAR és Interspar áruházaiban. Hétfőtől a promócióban részt vevő termékek ára terméktől függően 5–16 százalékkal csökkent. Erre a hétre már közel 400-ra emelkedik azoknak a árucikkeknek a száma, amelyek árát az Árzuhanás Promócióban csökkentette a SPAR. Ezúttal

a pékáruk (kenyerek, péksütemények) ára 6-16,

a rizs, búzadara, búzarétesliszt ára 5-7,

a száraztészták ára 5-10,

a müzlik, zabpelyhek ára 5-9,

a sütőpor, vanillincukor ára 7 százalékkal csökken.

Az Árzuhanás Promóció további részleteiről ITT lehet tájékozódni.

