atalmas titokról rántotta le a leplet Horváth Éva. Saját YouTube-csatornájának legújabb adásában arról mesélt, hogy elhagyják az országot – írja a Bors.

"Nagyon sokan vártátok már ezt a titkot, és most elárulom nektek, hogy elköltözünk. Nem szeretjük a telet, soha nem is szerettük, minden évben kiutazunk külföldre, de most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit hosszabb időre megyünk" – jelentette be Éva.

Azt nem árulta el, pontosan hova mennek, de azt igen, hogy egy meleg helyre.

A műsorvezető a bőröndbe egy családi képet is bepakolt, amelyen soha nem látott párja is szerepel. Ezt viszont csak akkor mutatja meg, ha feliratkozóinak a száma eléri a százezret a YouTube-on.