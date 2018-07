Elveszíti kultúráját a turisták miatt a Húsvét-sziget

"Ölel a csend... Csak Te és én vagyok, Uram, felnőttként túlontúl tudtam, gyermekként most újra rád bízom utam." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk GYENIS ISTVÁNNÉ szül. Horváth Terézia Mártha megpihent. Utolsó útjára 2018. augusztus 3-án (pénteken) a 15 órai gyászmisét követően kísérjük a zalaszentmihályi temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORSOS DEZSŐ életének 77. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2018. július 31-én, kedden 13 órakor lesz a szilvágyi temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH ÁGNES életének 88. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2018. július 31-én, kedden 10 órakor lesz a sárhidai temetőben. Előtte 9.15-kor gyászmise. Kérjük kegyeletüket egy-egy szál virággal sziveskedjenek kifejezni. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család.

Emlékezzünk TÓTH JÁNOSNÉ Schifter Ildikó halálának 10. évfordulóján. Szívünkben örökké élsz.

"Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat." Emlékezünk CSÉPLŐ DÁNIELRE, aki már 5 éve nincs velünk. Érte szentmise 2018. július 30-án 19 órakor lesz a nagykanizsai Alsótemplomban. Akik örökké szeretik

"Földi utad már egy éve lejárt, a csillagok útján utazol tovább. Elmentél oda, honnan nincs visszatérés, ahol tested meglelte végső pihenését. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emléked bennünk örökké élnek." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH LÁSZLÓ halálának első évfordulóján. Szülei, húga és családja

"Örök az arcod nem száll el szvad, Minden mosolyod a szívünkben marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk EGYED JÁNOSNÉ szül. Horváth Mária halálának első évfordulóján. Engesztelő szentmise július 29-én, vasárnap 8 óra 30 perckor az orosztonyi templomban. Szerető családja

"Én nem haltam meg! Az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám, olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hisz én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek! " Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGYAR FERENCNÉ szül. Balogh Gizella életének 77. évében örökre megpihent. Temetése 2018. augusztus 3-án (pénteken) 10 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Szerető családja

"Nehéz a kezem-leteszem, nehéz a szemem-lecsukom. Megyek az úton, de ne sirassatok! Igaz, hogy most ti engem temettek, én azért most is veletek vagyok." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy SÜMEGI ISTVÁNNÉ szül. Tóth Ilona Ruhagyár volt dolgozója szerető feleség, drága édesanya és testvér, hosszú és küzdelmes betegség után életének 74. évében örökre megpihent. Hamvasztás után 2018. július 31-én, kedden 13 óra 30 perckor helyezzük őt végső nyugalomra a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 7 óra 45 perckor a Jézus Szíve Ferences templomban. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik őt és mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét soha el nem múló szeretettel őrzi: férje, gyermekei, rokonai, ismerősei

Fájdalommal emlékezünk HÁRI ISTVÁNNÉ szül. Kulcsár Etelka halálának 8. évfordulójára. Szerető családja

"Emléked mint lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben." Fájó szívvel emlékezünk ID. SOLYMOS TIBORRA 1946-2009 Felesége, gyermekei, unokája

"Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, S nem felejtünk téged." Fájó szívvel emlékezek férjem KISS JÓZSEF halálának 3. évfordulóján. Felesége és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZALAI GYÖRGY méhész a DKG volt dolgozója 70 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én, kedden 9.00 órakor lesz a zalakomári (kiskomáromi) temetőben. A gyászoló család

"Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad." Fájdalommal tudatjuk, hogy SCHLEINIG PÁL a Dédász nyugdíjasa, a karmelita kórus tagja életének 81. évében elhunyt. Temetése augusztus 3-án (pénteken) 11.30-kor lesz a keszthelyi Új temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a karmelita templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ALBERT JÁNOSNÉ szül. Szablyás Ilona nyugalmazott tanár életének 89. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. augusztus 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászoló család

"Örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad." Soha nem múló szeretettel emlékezünk DEME KRISZTINA MÁRIA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

"Egy év telt el, ugyanúgy fáj, Amit gyógyítani nem lehet soha már. Az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet." Fájó szívvel emlékezünk SALAMON JUDIT szül. Büki Judit halálának 1. évfordulóján. Gyászoló szerettei

"Megállt a szív, mely élni vágyott. Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, és nem hisszük el, hogy már hiába várunk. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk és nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédpapám PETREVICS GÉZA életének 86. évében elhunyt. 2018. július 31-én, kedden 11 órakor veszünk végő búcsút tőle a felsőbagodi temetőben. Előtte 10.15-kor gyászmise a bagodi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy NYITRAI JÓZSEF elhunyt. Temetése 2018. augusztus 1-jén, szerdán 14.00 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. A gyászoló család

"Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Áldott a szív, mely értünk dobogott." Ezúton értesítjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy drága férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk ID. KONDOR GÉZA milejszegi lakos méltósággal viselt súlyos betegség után 75 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2018. július 31-én, kedden a 14 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően, 15 órakor kísérjük a Milejszeg felső temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család