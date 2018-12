Barkácsfilcből gyárt karácsonyi csillagot Farkasné Deres Andrea

„Havas” színű zseníliadrótból karácsonyi csillagocska, maradék filc­anyagból függelék, krepp papírral bevont vécépapír-gurigából akár dísz-szaloncukor is készíthető, otthon, saját kezűleg. Nem szükséges a boltban vásárolni drága díszeket, ha a lakásunkat ünnepi díszbe szeretnénk öltöztetni.

Farkasné Deres Andrea nem megy a szomszédba kreativitásért és kézügyességért. A háromgyermekes anya hosszú évek óta saját maga által készített díszekkel varázsolja hangulatossá, meghitté otthonát karácsonyra. Mi több, ötletes és szemet gyönyörködtető ajándékokat is maga készít szeretteinek. Nem megfizethetetlen alapanyagokból. Andrea fantáziát lát egy farekeszben, egy gyufásdobozban vagy a csomagolópapír merevítő kartonjában.

– Az üres skatulyát sem dobom ki soha – meséli Farkasné Deres Andrea. – Színes csomagolópapírral bevonva, kis szalaggal kis ajándékdoboz lesz belőle. Ott vannak az erdő kincsei: a fenyőtoboz befújva színezőspray-vel, karácsonyfadísznek is mutatós. A torta alatt lévő papírcsipkét kivágom, ráragasztom kartonra s máris kész egy függelék vagy az ajándékkísérő – részletezte.

A fiatal anyuka ötletbörzéje kifogyhatatlan. Saját kurázsiját is jól kamatoztatja, ám emellett különböző kiadványokat is előszeretettel forgat, és a világhálóról is merít tippeket: legyen az liszt, só, víz összegyúrásából készített figura, vagy szárított gyümölcsből kreált dísz.

– Nem bonyolult dolgokról van szó. Akár szemetesbe szánt alapanyagok is felhasználhatóak. Mondhatni, fillérekbe kerülnek ezek a kellékek, amikhez szinte minden akad otthon. Maximum ragasztót, festéket kell boltban vásárolni.

Nézzünk pár, könnyen elkészíthető tárgyat. Dísznek, mobiltelefon-éknek, kulcstartónak is használható a barkácsfilcből gyártott csillag. Csillag alakú sablon kell hozzá, amit ráteszünk az anyagra, majd körberajzoljuk. Kivágjuk, összevarrjuk a széleket, s akár némi hímzéssel is díszíthetjük. A végére szalagot teszünk és máris elkészült az ajándék vagy a dekorációs tárgy.

– Nem kell hosszú órák megfeszített munkájára gondolni. Hétvégente, egy-egy órát rászánva, közösen a családdal vagy a barátokkal, időtöltésnek is kiváló a kézműveskedés – összegezte Andrea.

Hozzátette, minden évben vannak úgymond „trend” színei a karácsonynak, s kimondottan a fa színének. Jómaga, sokakhoz hasonlóan, úgy ékesíti a fenyőt vagy az otthonát, ahogy a saját ízlésvilágának megfelel. Az arany és a piros szín kombinációja virágkorát éli. A hófehér is népszerű, jól kombinálható más árnyalattal.

– Itt van például a papírdoboz – mutatta. – Fehér, szőrös vattaszerű anyaggal felöltöztetve, hungarocellel kitöltve, dekorációkkal – köztük egyszerű ruhagombbal – szépítve adventi koszorúnak, úgynevezett boxnak is gyönyörű.

Andrea megjegyezte, a kézműves ajándékokban benne van az, ami a bolti tárgyakban nincs: a szeretet, amit az ember beletesz készítés közben.

