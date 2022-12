Életutak

Sós Éva igazgatóhelyettes több mint két évtizede áll a családi szálloda szolgálatában. Kéttannyelvű idegenforgalmi szakközépiskolában tanult Kecskeméten, majd a Budapesti Gazdasági Egyetemen pallérozta tovább tudását turizmus szakon. Gyakorlati idejét az Accor szállodaláncnál töltötte, majd férjével Zalába költözött, és ekkor igazolt a Kolping Hotelbe. Azt mondja: „nagyon megfogott a családközpontúság, ami akkoriban újdonság volt még itt Magyarországon, azóta pedig igyekszem a tudásommal, fejlődésemmel a szálloda javát szolgálni”.

Sós Éva

Forrás: Marton Zalán

Sós Éva személyes listája: 1. Miután elég fiatalon kerültem ide, több életszakaszomat végigkísérte a szálloda. Nőként, anyaként hatalmas segítséget jelentett, hogy igazgató úr mindig támogató volt, és ez lelkileg is nagyon sokat adott. 2. Itt biztosított a folyamatos fejlődés lehetősége, amitől a Kolping több mint egy átlagos munkahely. Mindig újdonságokkal állunk elő, ezért folyamatosan új kihívásoknak kell megfelelnünk, vagyis nem lehet ráunni a feladatokra. 3. Amit a szakmában is nagyon szeretek, azt itt hatványozottan tapasztalom: jó örömet okozni a másik embernek. A nagyon magas visszatérő vendégszám azt tükrözi, szeretnek ide jönni feltöltődni a családok, jó érzés mosolygós gyerekeket, szülőket látni. Az itt pihenők többségével pedig személyes a kapcsolat, sokakat névről ismerünk, családias hangulatban telnek a napok.

Nyirő Judit üzemeltetésért felelős igazgatóhelyettes Zalaszentgróton született, ám a távoli Mosonmagyaróváron járt kéttannyelvű gimnáziumba. Ezután az ELTE bölcsészkarát választotta, de gyorsan rájött, hogy az nem az ő világa.

– Ám mivel nem szeretek semmit feladni, becsülettel elvégeztem ezt a képzést, de negyedéves koromban jelentkeztem idegenforgalom- szálloda szakra a Heller Farkas Turisztikai Főiskolára, és két éven át párhuzamosan jártam a két intézménybe – fogalmaz, elárulva azt is: szerette az idegen nyelveket, ezért nyaranta keszthelyi utazási irodákban dolgozott, majd a Magyar Turizmus Zrt.-nél töltötte gyakorlatát. Ottani kollégái javaslatára, a diploma megszerzése után egy hévízi szállodában helyezkedett el, ahonnan Sárvárra, később Németországba vezetett az útja, és amikor öt éve a férjével és kisfiukkal hazaköltöztek, „rátalált” a Kolpingra. Azóta – tapasztalatból – minden állásinterjún, személyes beszélgetésben elmondja: „ez egy nagyon jó munkahely, ahol odafigyelnek a dolgozókra”.

A dicséret érték

– Attól függetlenül, hogy sok százmillió forintot költöttünk infrastrukturális fejlesztésre, az dobogtatja meg igazán a szívünket, amikor a vendég azt mondja: ilyen kedvességet, odafordulást, tiszteletet kevés helyen tapasztal. Például nem tud olyan gyorsan köszönni, hogy a hotel munkatársai meg ne előzzék őt – emeli ki Sós Éva, aki szerint aranyat érnek a mindennapokban az érkező rajzok, kedves üzenetek.

– Itt tényleg minden kolléga odateszi magát, hogy a vendég meg- és átérezhesse a Kolping különleges, valóban családias hangulatát – veszi át a szót Nyirő Judit. – Büszkék vagyunk arra is, hogy sokan kiemelik a nálunk tapasztalható tisztaságot, amely a jó szolgáltatás alapja.

Nőként helytállni

A két igazgatóhelyettes azt mondja: a szállodát és az élményparkot vezető Baldauf Csaba kiválóan ért ahhoz, hogyan rakjon össze egy csapatot – amelyben nőknek és férfiaknak egyaránt helyük van. „A Kolpingban nem a nem számít, sokkal fontosabb, hogy valaki milyen szakmailag, emberileg, és próbáljuk egyensúlyban tartani a férfi-női energiákat”, szögezi le Sós Éva, hozzátéve: nőként vezetőnek lenni házon kívül, a külvilág felé nehezebb, mint az alsópáhoki falak között.

Egy családi szálloda kialakításában, működtetésében pedig kifejezetten áldásos a „női szem”, a saját életből merített tapasztalat, amelynek birtokában úgy lehet például kialakítani a szobákat, hogy azok valóban kényelmesek, észszerűek, a vendégek igényeinek leginkább megfelelők legyenek, folytatja e gondolatot Nyirő Judit.

Új élmény

A Kolping Hotel szomszédságában másfél éve megnyitott Bobo Fun Park igazi sikertörténet, amely nemcsak a szállóvendégeket, hanem a térség lakóit is szolgálja, adrenalindús élményt, önfeledt kikapcsolódás nyújtva. A történet persze jóval korábban kezdődött; a két szakember már a tervezéstől részt vett a munkában, amely teljesen új feladatot jelentett.

– Körülbelül tudtuk, hogy mit szeretnénk, a beruházást pedig hatalmas kutatómunka előzte meg – árulja el Sós Éva. – Nem titkolt célunk, hogy a gyermekekkel hozzánk érkezőknek hosszabb távon attraktívak maradjunk, ugyanakkor a környéken élőknek is élményt, lehetőséget nyújtsunk e hiánypótló, négyévszakos „élményközponttal”. Mi úgy kezeljük a szállodát és a Bobo Fun Parkot, mint egy családfának a két ágát, amely összetartozik, erősíti és segíti egymást. Persze folyamatosan azon törjük a fejünket, hogyan lehetne még jobb a fedett, három emelet magas élménypark, amelynek máris nagyon sok visszatérő vendége van.

Az üzemeltetésben a biztonság az első, hogy a fizikai kihívást is jelentő, négyórányi játék valóban élmény, kellemes emlék maradjon. Itt a gyerekek mellett a szülők is bekapcsolódnak a feladatokba, és az első fél óra fotózása után kipirulva, önfeledten játszanak a felnőttek is. Az igazgatóhelyettesek tapasztalataik alapján állítják: ezek azok a pillanatok, amelyek „életben tartják a családot”, a Bobo Fun Parkban eltöltött minőségi idő egyfajta lelki táplálék – minden korosztálynak.

Visszatérő vendégek

Az idősebb korosztály sem riad vissza, gyakran a nagyszülők is bekapcsolódnak a kihívásba. Eddig 86 éves volt a legéltesebb látogató, aki mindent kipróbált, azt bizonyítva: a kor csak egy szám.

Az élményközpont egy fontos dolgot is bizonyít: mindenki életben marad Facebook és internet nélkül, és a mozgás, a játék is legalább akkora élményt nyújt, mint a kütyük mesterséges világa. Sőt.

Jövőre pedig – látva az érdeklődést – bevezetik a törzsvendég- programot, jutalmazva azokat, akik már többszörösen is bizalmat szavaztak a Bobo Fun Parknak, árulja el Nyirő Judit, aki mosollyal kísérve hozzáteszi: ha valaki megkérdezné, hogy a hotelt vagy a „kistestvért” kedveli-e jobban, nem tudna – és nem is akarna – választani.

Nyirő Judit

Forrás: Marton Zalán

Nyirő Judit top 3 élménye: 1. Egyik erősségünk, hogy nagyon jó csapatban dolgozunk, amire büszkék vagyunk. Kiegészítjük, támogatjuk egymást, odaállunk a másik mellé. Ha például valaki megbetegszik, mindig akad, aki felhívja és megkérdezi, miben segíthet. Ez megfizethetetlen. Mint ahogyan az is, hogy vannak saját ünnepeink, a minap például közösen megünnepeltük a nemzetközi férfinapot. 2. A munkánk során nagyon sok visszajelzést kapunk – jókat és olykor kevésbé pozitívokat is. Az erősségünk talán abban is rejlik, hogy képesek vagyunk a hibáinkból tanulni, ami fontos emberi erény. Mi folyton azt kutatjuk, hogyan változhatunk – előnyünkre, a vendégeink megelégedésére. 3. Ez összefügg az előző válasszal. Azért is dolgozunk minden nap, hogy a Kolping még sokáig fennmaradhasson, és a térség 160-200 családjának biztos megélhetést kínáljon.

Örömforrás

– Nálunk szárazon, vízen, emberileg együtt van minden, csak az utazón múlik, hogy megtalálja-e az örömforrását – összegez Sós Éva, akit a Kolping-Bobó konglomerátumban vendégként egy dolog zavarna: mit is válasszon a sok-sok élmény, lehetőség közül.

Nyirő Judit pedig azt emeli ki, már maga a környezet is elvarázsolja az embert, hiszen ez nem egy klasszikus szállodaépület lifttel, lépcsőkkel – itt a hatalmas parkban tett séta is fontos élményelem. „Ráadásul, ha egy hétig itt lenne az ember, akkor sem biztos, hogy mindent ki tudna próbálni, akkora a kínálat” – jelenti ki az igazgatóhelyettes.

(támogatott tartalom)