Valóban van élet a halál után is

Több ezer gén képes a halál után akár két nappal is újraéledni.

Nincs is olyan ember, akit ne izgatna a kérdés: vajon létezik-e élet a halál után? A Washingtoni Egyetem kutatói most elkezdtek ez ügyben vizsgálódni – írja a Life.hu. alapján a Vasárnap Reggel. A szakemberek halott állatok testével kísérletezve arra a döbbenetes felismerésre jutottak, hogy több ezer gén képes a halál után két nappal újraéledni. Ez azért is érdekes, mert korábban még úgy vélték, a gének aktivitása megszűnik.

A mostani eredményeket azzal magyarázzák, hogy a halál után a DNS szerkezete fellazul, így lehetőség van a gének aktivitására. Mindezek nagyon fontos adatok, amelyeket felhasználhatnak később a szervátültetések során és további kutatások után esetleg eljuthatnak a szakemberek oda, hogy képesek legyenek a testet „újraindítani” a halál után is – számolt be róla a Mirror.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock