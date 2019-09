Kettő híján minden amerikai tagállam vizsgálatot indított a Google ellen

Negyvennyolc amerikai tagállam trösztellenes eljárást kezdeményezett, jelentette be Ken Paxton texasi ügyész Washingtonban.

Egyedül Kalifornia és Alabama nem csatlakozott a kétpárti egyetértéssel vizsgálatot követelő államokhoz. Támogatja viszont a kezdeményezést a főváros, Washington kerülete, valamint Puerto Rico, amely az Egyesült Államok társult állama.

Ken Paxton a szövetségi legfelsőbb bíróság épülete előtt, mintegy tucatnyi tagállam ügyészével közösen tartott tájékoztatóján úgy fogalmazott:

„a Google uralja az internetes reklámpiacot és az internetes keresőszolgáltatásokat”.

Mindazonáltal óvatosan fogalmazott, mert nem jogi perek, hanem csupán széleskörű vizsgálatok megindításáról beszélt.

Főként a piaci egyeduralmat kifogásolják

A texasi ügyész elmondta: az első vizsgálatok az online hirdetési piacra összpontosítanak.

A The Washington Post című amerikai lap által közölt felmérés szerint a Google ezen a piacon vezető szerepre tett szert, és az idén már 48 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el. „Ők uralják a vásárlói és az eladói piacot, az internetes árverések piacát, továbbá a YouTube szolgáltatásaival együtt a videós piacot is” – hangsúlyozta Paxton.

Több tagállam azonban nemcsak ezért indít vizsgálatot, hanem kifogásolja a keresőszolgáltatások módszereit és a felhasználók adatainak szerintük nem megfelelő védelmét is.

Sean Reyes, Utah állam ügyésze kifejtette, hogy „nincs abban semmi kivetnivaló, ha valakinek uralkodó szerepe van egy piacon, ha közben tisztességesen jár el”. Hozzáfűzte:

bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a Google üzleti gyakorlata panaszokra ad okot.

A Google nem kívánta kommentálni a 48 állam közös vizsgálatának bejelentését, csupán korábbi közleményeire hivatkozott. Ezekben a kaliforniai nagyvállalat azt ígérte, együttműködik a hatóságokkal.

A Facebooknak már nekifutottak

Múlt hét pénteken a Facebook ellen indítandó trösztellenes vizsgálatot jelentette be Letitia James.

New York állam ügyésze közölte azt is, hogy a vizsgálathoz több amerikai állam – New York mellett Colorado, Észak-Karolina, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, Tennessee és a szövetségi főváros, Washington is – csatlakozott. Valamennyi államban azt feltételezik, hogy a Facebook a közösségi média területén meglévő monopolhelyzetét felhasználhatta a verseny korlátozására.

