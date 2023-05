A Magic5 Pro szimmetrikus, duplaíves, ultrakeskeny kávákkal rendelkezik mindkét oldalon, a hátlap „koronaköve” pedig a kamerarendszer, ami a természetes tájakon felfedezhető gyönyörű íveket és a modern építészet sajátosságait ötvözi. Az eredmény egy csúcskategóriás eszköz, ami a művészet és technológia közötti harmónia megnyilvánulása. A készülék kialakítása és külseje Antoni Gaudi építész előtt hódol.

A csupán 219g és 8,7mm vékony Magic5 Pro IP68 -as víz- és porállósági minősítéssel is rendelkezik.

A 6,81”-es LTPO-kijelző egyedi, négyszeresen ívelt „lebegő” képernyővel garantálja a magával ragadó élményt, legyen szó böngészésről, videójátékozásról vagy olvasásról. Vadonatúj fényerőt növelő technológia biztosít kitűnő, 1800 nites, HDR-es világosságot, még közvetlen napfényben is garantálva a tiszta képet. Úgynevezett „Dual-Luminence” kalibrációs rendszerével 120 nites belső és 800 nites külső fényerővel operál a készülék, kimagaslóan pontos színvilágot nyújtva.

A Magic5 Pro egy úgynevezett „Discrete Display” chipszettel is rendelkezik, ami javítja a mozgóképek minőségét. A chipszet alacsonyabb fogyasztás mellett biztosít nagyobb képfrissítést amellett, hogy a videókat tisztábban jeleníti meg a mindig bekapcsolt HDR-hatással: ezek a hosszabb és szebb játékélményhez járulnak hozzá. Ezen kívül a HDR10+ és IMAX Enhanced minősítésekkel a filmek is optimalizált képminőséggel élvezhetőek.

Az alacsony kékfénykibocsátással enyhíti az eszköz a felhasználók szemeit érő terhelést – amit alátámaszt a TÜV Rheinland által kiadott minősítés is. A dinamikus fénytompítás pedig a természetes fény szimulálásával járul hozzá ehhez. Egyéb innovatív szemkényelmi funkciók az automatikus, napszakhoz igazított fényerősség, ami az alvásminőséget javítja, valamint az iparelső LTPO-kijelző 2160Hz-es PWM fénytompító technológia, ami a kijelző vibrálását csökkenti, ideálissá téve a telefont azoknak, akik sok időt töltenek el eszközeik használatával.

A készülék erős triplakamerás kombinációja egy 50MP-es széleslátószögű, egy 50MP-es ultraszéles-látószögű és egy 50MP-es teleoptikás kamerával rendelkezik. A nagyobb szenzormérettel jobban érzékeli a fényt.

Az Ultra Fusion Computational Optics egy a kamerarendszert kiegészítő számítási optikai algoritmus, ami drasztikusan javítja a kép tisztaságát 3,5x-ös és 100x-os értékek közötti zoom esetén, ezzel téve páratlanná a készüléket a piacon kapható többi okostelefonhoz képest.

A vadonatúj Honor Image Engine-nel felszerelve az új készülék egy teljesen újszerű algoritmussal rendelkezik, ami a részletgazdag jeleneteket is meglepő könnyedséggel és tisztasággal rögzíti. A Millisecond Falcon Capture segítségével kedvezőtlen fényviszonyok között is jó minőségű képet lehet készíteni kimagasló gyorsasággal. Ezen kívül az MI-vel támogatott mozgásérzékelés automatikusan felismeri egy ugrás legmagasabb pontját, és ultranagy felbontásban rögzíti a pillanatot. A technológia teszteléséhez a Honor a Guinness World Records-szal együttműködve örökítette meg egy világrekord-kísérlet izgalmas pillanatát. A kísérlet tárgya a világ legmagasabb, ugrás közbeni, lábak között kivitelezett kosárlabdazsákolása volt. Az MI hajtotta funkcióval a telefon bárki életre szóló pillanatait meg tudja örökíteni, mindezt megbízhatóan.

Az IMAX Enhanced Movie Masterrel a lelkes alkotók filmszintű minőségben készíthetnek felvételeket, melyeket utána szerkeszthetnek is okostelefonjukkal.

A Magic5 Pro-t a legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobil platform hajtja, amivel páratlan teljesítményt nyújt mind a produktivitás, mind a szórakoztatás terén. A szakma első különálló Wi-Fi és Bluetooth antennaarchitektúrájával a Wi-Fi teljesítmény 200%-kal nő, ami fantasztikus rugalmasságot és mobilitást jelent munka és játék közben egyaránt.

A szupernagy 5100mAh-s akkumulátorral egy teljes napig megszakítás nélkül lehet használni az eszközt, ami a 66W-os vezetékes és az 50W-os vezetéknélküli HONOR SuperCharge töltést is támogatja.

A telefonon az Android 13-on alapuló, friss MagicOS 7.1 fut, és széles tárházát biztosítja az okos funkcióknak. Ilyen például a MagicRing, ami többeszközös együttműködést tesz lehetővé, vagy a Magic Text, ami intelligens szövegfelismeréssel járul hozzá a produktivitáshoz.

A videójátékos teljesítményért a fejlett GPU Turbo X funkció felel, magasabb és stabilabb képfrissítéshez társítva alacsonyabb fogyasztást, kielégítve a játékosközösség igényeit a magasabb játékminőség és a zökkenőmentes élmény iránt. Az eszköz UFS 4.0 flash memóriával 4000Mbps-es tárolási sebességgel büszkélkedhet, ami 100%-ban többet nyújt, mint az UFS 3.1. Emellett a legújabb LPDDR5X dinamikus RAM (DRAM) alkalmazásával még gyorsabban érhetőek el az adatok a tárhelyből.

Magyarországra is érkezik a hajlítható Honor Magic Vs

A Magic Vs a vállalat első olyan csúcskategóriás hajlítható kijelzős telefonja, ami Kínán kívül is megjelenik – ráadásul Magyarországon is kapható lesz. Kimagasló formatervezéssel, kijelzővel és komoly teljesítménybeli fejlesztésekkel emeli új szintre kategóriáját.

Ez egy kifejezetten vékony és könnyed készülék: összecsukva csak 12,9mm, valamint 267g. Kompakt kialakítása ellenére 5000mAh-s akkumulátora van, ami a legnagyobb a 270g alatti, jelenleg megvásárolható okostelefonok közül.

Könnyed kialakításához forradalmian új gyártási módszere is hozzájárul, ugyanis egy darabban öntik ki az eszköz vázát, ezzel az előző generáció 92 alkotóelemét csupán 4-re csökkentve. Kitűnő tartóssággal büszkélkedhet a zsanér, ami 400 ezer összecsukást is kibír a TÜV Rheinland mérései alapján. Ez több mint 10 évnyi használatnak felel meg, ha naponta 100 összecsukást veszünk alapul.

A zsanér kifinomult struktúrájának köszönhetően rés nélkül csukható össze a telefon, és kinyitva szinte teljesen lapos a kijelzője – ilyet egyik versenytárs készüléke sem kínál jelenleg.

A Magic Vs felhasználóbarát 6,45”-es külső kijelzőt kínál 21:9-es, 90%-os képaránnyal. Kinyitva tabletszerű élményt nyújt egy extraszéles, 7,9”-es belső kijelzővel, lehetővé téve a könnyed multitaskolást és tartalomfogyasztást.

Profi szemkímélő megoldásaival hatékonyan csökkenti a szemek terhelését: ilyenek a dinamikus fénytompítás és a napszakhoz igazított fényerőszabályozás az 1920Hz-es PWM-tompítás kíséretében. Utóbbi a valaha elért legmagasabb frekvencia a jelenleg elérhető összecsukható okostelefonok között.

Lenyűgöző hármas kamerarendszerrel rendelkezik, ami egy 54MP-es IMX800-as fő, egy 50MP-es ultraszéles és makró fő, és egy 8MP-es, 3x-os optikai zoomra képes kamerából áll.

A készüléket a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mobil platformja hajtja, Turbo X motorjaival hosszabb akkumulátor-élettartamot és zökkenőmentesebb használatot kínál.

A készüléken a legújabb, Android 13-on alapuló Honor MagicOS 7.1 fut. A többeszközös együttműködést lehetővé tevő MagicRing vagy az intelligens szövegfelismerést kínáló Magic Text funkciókon túl ez a csúcskategóriás telefon lehetőséget biztosít arra is, hogy egyszerre több alkalmazást kezeljenek a felhasználók, illetve, hogy több ablakban intézzék dolgaikat egy appon belül: ezek a Smart Multi-window és az App Extender funkciók.

A Honor Magic5 Pro a Yettelnél két éves Yettel Prime Max+ előfizetéssel 309 990 Ft-ért előrendelhető mezőzöld színben, május elejétől pedig a Vodafone-nál is elérhető lesz. A készülék fekete és mezőzöld színekben 529 990 Ft-ért rendelhető elő az eMAG kínálatában – minden előrendeléshez jár ajándékba egy Honor Pad 8 tablet is. A Magic Vs júniusban várható, 699 990 Ft-os áron.