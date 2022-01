Nem elég elrejteni a kamera elől a szobában szanaszét hagyott zoknikat, s a pizsamafelsőt pólóra cserélni – íme, a The Verge videója.



Így kell az arcunkat megvilágítani



Érdemes a világítással kezdeni, mert az meghatározhatja, hogy hová ülünk. Húzzuk fel a redőnyt, hogy természetes fény érjen bennünket.



Fontos, hogy a fény ne a hátulról, hanem közvetlenül előttünk, de legfeljebb 45 fokos szögben.



Számolni kell a tökéletes hatáshoz azzal is, hogy maga a monitor is fényforrás: állítsuk be ennek figyelembe vételével a képernyő fényerejét, különösen akkor, ha természetes fény nélkül videózunk.



Ha a számítógép képernyője túl világos, a Zoom-híváson a szemüvegesek többszörözve láthatják magukat. Nekik is célszerű visszavenni a fényerőből, és elhelyezni némi világítást a 45 fokos szögben.



Emeljük fel a kamerát



A helyes kameraállás szemmagasságban van. Viszont az asztalunkon a laptop kamerája biztosan alacsonyabban lesz, s így az arcunk szokatlan és többnyire előnytelen szögben látható.



Pakoljunk a laptop vagy a nem állítható magasságú monitor alá könyveket.



Hívás előtt teszteljünk



A Zoom, a Webex és más videóértekezlet-alkalmazások képesek a hívás megkezdése előtt megmutatni a videó előnézetét. Ha ezt az opciót kiválasztja, a hívás megkezdése előtt felugrik egy előnézeti ablak, s ellenőrizhetjük a látványt.



Megoszlanak a vélemények, hogy elrejtsük-e a saját kameránk képét. Többnyire természetesebben viselkedünk, ha nem nézünk farkasszemet a saját arcunkkal, de akad, aki megfeledkezik magáról, s mondjuk szenvedélyesen vakaródzik a beszélgetés alatt.



Keressünk csendes helyet, jobb fejhallgatót



Sokat nem javíthatunk az alapvetően a hálózat által meghatározott hangminőségen, de legalább próbáljunk minél csendesebb zugot keresni.



Ne feledjük el, hogy a legtöbb fejhallgatóban jobb mikrofon van, mint a laptopban, számítógépben. A videokonferencia-alkalmazás beállításaiban van mód a mikrofon tesztelésére, javasolt kipróbálni a fellelhető mikrofonos fejhallgatókat, hogy melyik szól a legtisztábban.



Halkítsuk le udvariasságból a mikrofonunkat, ha éppen nem beszélünk. A Zoomban a szóköz egyszeri lenyomásával kiiktathatjuk a köhécselésünket.



Helyezkedjünk el kényelmesen



Egy Zoom-megbeszélés éppen olyan hosszúra tud nyúlni, mint egy fizikai valóságban tartott értekezlet – és szintén illetlenség felállni, mocorogni közben. Készítsünk oda egy csésze kávét, s ha nem tudunk húsz percnél tovább törökülésben ülni az ágyon, inkább válasszunk kényelmes széket.



Ha laptopon zoomolunk, legyen egy töltő csatlakoztatva, nehogy lemerüljön az akkumulátor. és készenlétben, ha lemerül az akkumulátor.



Borítóképünk illusztráció