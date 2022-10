S mivel a história olykor ismétli önmagát, nem véletlen, hogy Takaró Mihály irodalomtörténész Keszthelyen a félmúlt és a ma közti párhuzamról is beszélt, lévén Magyarországot újra támadások érik „azoktól, akiknek nem tetszik, hogy szabadok, függetlenek, saját sorsunkat magunk alakítani akaró nemzet kívánunk lenni. És persze most is megtalálják ezek az erők az itthoni kollaboránsokat, akik e globalizált világban szórják a mocskukat Magyarországra: pénzért, befolyásért, gyűlöletből vagy pusztán bosszúból”. Csüggedni azonban nincs okunk, hisz – Bibóval –: A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.