A tanú című itt idézett legendás ki- és beszólásai generációknak segítettek röhögve feldolgozni egy komplett 40 évet, ami pedig nagyon is komoly volt a maga idejében. A humor elementáris gyógyír, felülírja a legmasszívabb korszakokat is. A tanú sztorija mostanra örökbecsű lett, hamarosan a zalaegerszegi színház is műsorra tűzi a színpadi változatot. Az ötvenes évek megidézéséhez ezer ötletük van az alkotóknak, de kéne hozzá még egy fekete autó. Az a bizonyos fekete autó, ami jött... Jöjjön, de már csak színpadi kellékként.