Milyen feladatokat látnak el a raktári adminisztrátorok?

Raktári adminisztrátorokat gyakran már nem csak a nagyobb, hanem a kisebb raktáraknál és logisztikai egységeknél is alkalmaznak. Az átlátható működésnek ugyanis alapvetői pilléreit jelentik ők, hisz munkájuk révén pontosan nyomon lehet követni, hogy milyen árucikkek és alapanyagok találhatóak a raktárban, továbbá mekkora mennyiségben.

Ahhoz, hogy adataik pontosak legyenek, tevékeny részt vállalnak a beérkező áruk és alapanyagok bevételezésében, valamint a kimenők rögzítésében is. Ennek értelmében figyelemmel kísérik ezen folyamatok egészét, illetve elvégzik az itt felmerülő papírmunkákat, adatrögzítéseket.

Fontos felelősségek hárulnak az adminisztrátorokra a leltározások során is, amely egyúttal egyfajta visszajelzésként is szolgál munkájuk pontosságáról. Ezek alkalmával gyakran az ő feladatuk, hogy kijelöljék a leltározásban résztvevő munkatársakat, elvégezzék az előkészületi tevékenységeket (pl. leltárívek elkészítése), részt vegyenek a számolási/számbavételi folyamatokban, valamint rögzítsék a kapott eredményeket a készletnyilvántartásokban.

A leltározások során számos anomália előfordulhat, amelyek megoldásában szintén közre kell működniük, akár más érintett osztályok bevonásával is. Ily módon pedig a kapcsolattartás is egy fontos része a munkakörüknek, legyen szó például a beszerzési vagy az értékesítési részleggel történő kommunikációról és együttműködésről. Elmondható tehát, hogy feladataik igencsak sokrétűek, amelyek olykor még akár kisebb anyagmozgatási vagy minőségellenőrzési teendőkkel is kiegészülhetnek.

Milyen elhelyezkedési opciók adódhatnak Hevesen és környékén?

Adminisztratív területen számos lehetőség adódhat az elhelyezkedésre Hevesen és környékén. Ezt megerősíti a hevesallas.hu weboldala is, amelynek kínálatában az irodai adminisztrátor, pénzügyi adminisztrátor és egyéb hasonló jellegű munkakörök mellett, a raktári adminisztrátor pozíció is több alkalommal előfordult már.

Ezen lehetőségek ideális elhelyezkedési opcióként szolgálhatnak azok számára, akik érdeklődnek az adminisztráció iránt és egyúttal a raktári munkavégzés sem áll tőlük távol. Ők jó esélyekkel pályázhatják meg ezeket a pozíciókat, amennyiben legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, továbbá a magabiztosak az irodai szoftverek (pl. MS Office, SAP) használatában.

Ezenfelül mivel egyes helyeken az adminisztrátorok raktározási, anyagmozgatói feladatokat is ellátnak, így akár a targoncavezetői jogosítvány is megjelenhet az elvárások listájában. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig főként a pontosságot és precizitást, a logikus gondolkodásmódot, valamint a nagyfokú önállóságot várják el a munkáltatók az ilyen és ehhez hasonló állások esetében.