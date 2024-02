Alapképzés és felsőoktatási szakképzés formájában is tanulható több vonzó szakma a győri egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán. A már korábban is elérhető, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment – utóbbi angol nyelven is –, valamint turizmus és vendéglátás szakok nem véletlenül népszerűek, hiszen a diplomás pályakövetési rendszer adatai szerint már a pályakezdőknek is gyors elhelyezkedést és versenyképes jövedelmet ígérnek. Valamennyi említett szak elvégezhető felsőoktatási szakképzés (FOSZK) keretében is.

Ezeken túl 2024-ben új BSC szakot is indít az Széchenyi István Egyetem gazdaságtudományi kara. A nemzetközi gazdálkodás BSC angol nyelven kínál erősen gyakorlatorientált, nemzetközi vállalati és vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására fókuszáló ismereteket. A leendő hallgatók a képzés keretein belül megismerhetik a nemzetgazdasági és nemzetközi gazdasági szereplőket és folyamatokat, a nemzetközi szállítmányozás szabályait, valamint a nemzetközi pénzügyi szféra működését. Ez a szak is, akárcsak a fentiek, elérhető államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is.

Bármelyik képzést is választja a felvételiző, biztos lehet benne, hogy piacképes tudást kap a győri egyetemen. Ezt bizonyítja a hosszú évek óta jól működő vállalati kapcsolatrendszer és a szakkollégium is, amely színvonalas szakmai közeget és közösségi életet kínál a hallgatóknak. Mindezt az európai színvonalú infrastruktúra és a hallgatóbarát szolgáltatások is támogatják. A turizmus és vendéglátás iránt érdeklődők pedig az egyetem tanszállodában és tanéttermében szerezhetik meg gyakorlatukat képzésük során.

További információk: felveteli.sze.hu