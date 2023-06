A közel 50 fős, zalaegerszegi telephellyel rendelkező cég ügyvezetője nem csak a technikai eszközök tekintetében törekszik az innovációra, igyekszik követni a modern és fiatalos eszméket, amelyek a mai világban előre lendítik az embereket, vállalkozásokat. Több nemes ügyet is felkarolt már munkássága során, azonban a munkavállalóinak egészsége a kiemelt fontosságú számára.

“Életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, ez pedig merőben befolyásolja egészségi állapotunkat. Nem mindegy, hogy milyen jellegű feladatot látunk el, hiszen ez hatással lehet arra, hogy mennyi időnk és lehetőségünk van odafigyelni magunkra.” - mondta el Tóth András ügyvezető.

Az ügyvezető úr az elmúlt időszak során több új intézkedést is bevezetett, amelynek köszönhetően dolgozói egészségének megtartása még inkább előtérbe került, hiszen a nemrégiben felszínre bukkanó járványok felhívták a figyelmét arra, hogy mennyire sérülékeny lehet a csapat, ha a környezeti tényezők megtépázzák munkatársai egészségi állapotát.

“ A munkatársaink egészsége megtérülő befektetés. Ha odafigyelnek magukra a kollégák, és mi ehhez lehetőséget is biztosítunk, akkor kevesebben esnek ki a munkából, sem betegség, sem hosszúra nyúlt orvosi kezelések nem hátráltatják őket a munkavégzésben.” - emelte ki András.

Azonban természetesen nem csak racionális oldala van a dolognak, hiszen az ügyvezető egy családként tekint az alkalmazottaira, így emberileg sem elhanyagolható az, hogy mi történik velük. Mint megtudtuk, az egészségprogramuk két szálon fut: az egyik vonal a cégen belüli biztonságos és élvezhető munkakörnyezet kialakítása, a másik pedig a mozgásra ösztönző programok szervezése.

A Spillerben minden levegővétel számít, és ez nem túlzás, hiszen dolgozóik tüdejének egészsége érdekében egy olyan több egységből álló automata levegőcserélő és légkondicionáló rendszert üzemeltek be, melynek köszönhetően csökkent a levegőben szálló szmog - amely a forgácsolás során az emulzió párolgásának következtében alakul ki -, így javult a levegő minősége is. Ezzel a beruházással adott lett a folyamatos tiszta levegő az üzem területén. Ez az új rendszer biztosítja továbbá az üzem állandó hőmérsékletét is, annak folyamatos monitorozásával.

A környéken lévő üzemekben nagyon ritka ez a légcsere-rendszer, nem költenek a levegő minőségének javítására, így sok munkavállalónál, amikor jelentkezik a Spillerhez, ez előnyt képez, hiszen nálunk nem kell félni a szennyezettségtől.” - mesélte el Tuboly Tamás, mérnökasszisztens.

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy munkatársaik egészsége érdekében az emulzió vizsgálatára is kifejezett figyelmet fordítanak, ugyanis az emulzió koncentrációjának folyamatos mérése nagyon fontos.Ha a folyadék koncentrációja túl magas, akkor

egészségügyi kockázatokat jelenthet, ezért napi szinten vizsgálják a gépeken az emulziót, hogy a megfelelő szinten tartsák az értékeket.

“Amióta nagyobb figyelmet fordítunk erre a témakörre, azóta biztosak lehetünk benne, hogy csökkentjük annak a lehetőségét, hogy bárkinél allergiás reakció jelenjen meg.” - osztotta meg velünk pozitív tapasztalatait Tamás.

Emellett pedig több olyan személyreszabott védőeszköz is támogatja a dolgozók mindennapi munkáját, amelyek szintén a prevenció érdekében hasznosak. Ilyenek például a már évek óta bevezetett egyedi füldugók, amelyek kiszűrik, csökkentik a gépzajt, a beszédhangot pedig nem tompítják. Ez elengedhetetlen a forgácsolás területén, hiszen a zajártalom folyamatos idegrendszeri inger, amely füldugók nélkül hosszútávon a hallást is károsíthatja. És természetesen, ha már a fülnél tartunk, akkor van még egy szerv, amelynek megóvása kifejezetten ajánlatos a fémiparban, ez pedig nem más, mint a szemünk. A Spilleres dolgozókat minőségi védőszemüvegekkel látják el, valamint látásvizsgálatot is biztosítanak számukra.

“A látás vizsgálat során szűrik, hogy kinek van szüksége látásjavító szemüvegre. Velük külön időpontot egyeztetnek és személyre szabottan választhatnak a speciális, dioptriás védőszemüveg palettából. A szemüvegeseknek nagyon kényelmetlen a szemüveg+védőszemüveg kombináció, illetve nem mindenki tud kontaktlencsét hordani, ezért javasolták az optikusok ezt a megoldást.” - mesélte el az ügyvezető.

A fizikai megóvás mellett természetesen, ahogy már említettük, a testmozgásra és a test-lélek kapcsolatára is kiemelt figyelmet fordítanak, ezekért pedig Rajkó Boglárka marketingvezető felel.

“Mivel mi egy nagy család vagyunk, ezért igyekszem olyan programokat kitalálni, amelyek nem csak a csapatépítésért felenek, hanem egyben a munkatársaink egészségét is szolgálják. Ilyen például a nemrégiben szervezett zöldítés, a lépésszámláló verseny, a masszázsnap, vagy pedig a családi napon a Spiller Focikupa.” - mondta el a marketingvezető.

Bogi a legújabb akciójukra a legbüszkébb, hiszen a Lépésszámláló verseny keretében, 500.000 Ft-ot gyűjtöttek össze a zalaegerszegi Ispita Alapítvány számára, amellyel hozzájárultak a szív műtét után lábadozó és szívinfarktuson átesett betegek számára épített “zöld terasz” építéséhez, ezzel is támogatva a regenerálódásukat.

“Nagy sikere volt ennek a projektnek, hiszen két olyan területet mostunk össze, amely kifejezetten fontos számunkra. Az egyik az adományozás, a másik pedig az egészségmegőrzés. Jó volt látni, hogy a munkatársaink igyekeznek megtenni minél több lépést egy nap, hiszen ezekkel csilingelő Forintokat gyűjthettek az adományozó kasszánkba” - mesélte Bogi.

A fittség mellett a lelki egyensúlyt is igyekszik támogatni Bogi, pontosan ezért zöldítette be élő növényekke a vállalkozás helyiségeit.

“A mondás úgy tartja, hogy a zöldebb munkahelyen még a levegő is jobb. Az igazság pedig az, hogy valóban! Hiszen a növényekkel teli munkahely nem csak vonzóbb, hanem egészségesebb is, hiszen a virágok olyan gázokat nyelnek el, amelyre az embereknek nincsen szükségük, ezáltal megtisztítják a levegőt. Emellett pedig számos tanulmány bizonyította már, hogy a munkahely zöldebbé tételével pozitív hatást érhetünk el, ugyanis a növények segítenek a stressz csökkentésében is.” - mesélte lelkesen a marketingvezető.

A marketingvezető tarsolyában még sok olyan program van, amely hozzájárul ahhoz, hogy csapatépítés formájában őrizzék meg testi és lelki egészségüket a dolgozók, amelyekről weboldalukon és Facebook oldalukon is igyekeznek rendszeresen számot adni.

