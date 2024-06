Tóth Ferencné Zsuzsa 1979-ben nyitotta első üzletét, akkor még a páterdombi lakásukban. Előtte a kereskedelemben dolgozott, többek között a Zalaiparker ruházati üzletében, majd a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában végzett esti tagozaton. Szeretett eladóként dolgozni, a vevők között sürögni-forogni. Kézügyességét édesanyjától örökölte, aki varrónőként dolgozott, így kislányként maga is hímzett, varrt, kötött, szerette a szép viseletet és érzéke volt a divathoz. Néhány év alkalmazotti jogviszony után gondolt egy merészet és belevágott a menyasszonyiruha-kölcsönzésbe, mindössze tíz ruhával. Szolgáltatását folyamatosan bővítette. Zsuzsa sikerének titka talán abban is van, hogy őszintesége és kedvessége mellett pontosan méretre tudja szabni- varrni a nagy napra a lányok, férfiak kívánsága szerint a ruhát.

– Amikor belevágtam a vállalkozásba, mindössze egyetlen állami esküvőiruha- kölcsönző működött Zalaegerszegen, az önkiszolgáló étterem emeletén. Én voltam az első a városban, aki ezzel foglalkozott maszekként. Kitartás, türelem kellett, mint minden munkához, de nem bántam meg, nagyon szeretem. Még így, 45 év után sem tudom abbahagyni, igaz, elgondolkodom azon, esetleg szűkíteni kellene a kollekción és mondjuk csak az öltönyökkel foglalkozni. Világéletemben egyedül vittem az üzletet, két fiam és az unokáim más területen dolgoznak, másképp képzelik el a jövőjüket – mondta Zsuzsa, aki azt is elárulta, egyre többen érkeznek hozzá, hogy megjavítsa vagy átszabja a kedvenc utcai öltözéküket. – Az évtizedek alatt fokozatosan építettem fel az üzletet. Induláskor megvettem tíz ruhát, majd a saját fantáziám, illetve a vendégek kérése alapján, valamint a kedvelt Burda divatújság szabásmintái segítségével nekiálltam elkészíteni az újabb darabokat. Feltérképeztem, hol tudok alapanyagokat, kiegészítőket beszerezni, mindennek magam jártam utána. Mivel saját készítésű ruhákat kölcsönöztek nálam a vendégek, így árban is versenyképes maradtam. A menyasszonyi és a menyecskeruhák után érkeztek az örömanyák, majd a vőlegényeket is kiszolgáltam. Húsz év után költöztünk a Páterdombról a Göcseji útra, itt sokkal nagyobb a hely a szalonnak és a műhelynek. Időközben több hasonló szolgáltató jelent meg a városban, így könnyebben megközelíthető helyet kerestünk, hogy jobban szem előtt legyünk.