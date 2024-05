LED-es vállfatartó

A kör alakú LED profilok lehetővé teszik, hogy LED-es világítással ellátott csöveket, rudakat hozzunk létre. Ezeknek pedig az egyik legizgalmasabb alkalmazási módja maga a gardróbszekrény! A LED szalagos rudak tökéletes vállfatartóvá válhatnak, amelyek több funkciót látnak el egyszerre. Egyrészt természetesen a ruhák tárolását segítik, másrészt azonban a láthatóságot is növelik. Megvilágítják a tárolt ruhákat, de akár a teljes szekrényt is, így átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá teszik a gardróbot.

LED tükörvilágítás

A fürdőszobában szinte soha nem elég a világítás, így miért is ne lehetne kiegészíteni a fő fényforrást egy dizájnos LED profillal? A különböző méretű és formájú alumínium profilok segítségével akár a tükör fölé, de mellé is kerülhet a LED szalag. Ez által a fény forrása egyenesen a tükör irányából érkezik, így elkerülhetők a zavaró árnyékok és tökéletes tér biztosítható borotválkozásnak, sminkelésnek.

LED lépcső világítás

A lépcsők esetében jellemzően a falon található valamilyen fényforrás. A LED profilok segítségével azonban rendkívül egyedi és modern megjelenést kölcsönözhetünk lakásunk ezen részének is. A lépcsőfokok éleire illesztve a profilokat minden egyes fok külön megvilágítást kaphat. Ez segítheti a sötétben való lépcsőzést, emellett azonban olyan megoldást biztosít, amellyel garantáltan nem találkozik az ember minden házban.

LED parkettaszegély

Ahol parketta van, ott van parkettaszegély is. Ezek az elemek nagyon fontos szerepet töltenek be a helyiségek esztétikus megjelenésében, de a falak és a parketta lapok védelmében is. Ennyiben azonban nem merülnek ki lehetőségeik! A LED-es parkettaszegélyek különleges megvilágítást adhatnak bármelyik szobának. Általában csak hangulatfényként használhatjuk őket, ebben a szerepben azonban igazán tündökölnek!

LED üvegpolc profil

Az üvegpolc profilokkal az egyébként is letisztult tárolófelületeknek adhatunk még inkább egyedi megjelenést. Ez a megoldás nagyon jó választás lehet az otthonunkba, amennyiben ezt a modern stílusirányt követjük. Segítségével visszafogott, de határozott luxus érzetét kelthetjük, hiszen az üvegpolcon tárolt tárgyak saját megvilágítást kapnak. Ugyanakkor kiállítóterekben, ékszerboltokban is jó megoldás, ahol a hangsúly a tárgyakon van, azok minden szögletén, árnyékán és csillogásán.

