A győriek balszélsője Fodor Csenge szerint a sors most igazságot szolgáltatott a csapatuknak. A győriek 2019 után készültek újabb BL-győzelemre, az ETO 10. alkalommal lehetett ott a Bajnokok Ligája döntőjében. Per Johansson csapata ebben a szezonban a bajnoki címet és a kupát is elbukta, de az MVM Dome-ban lejátszott fináléban egy percig nem hagyott kérdést, hogy melyik volt a jobb csapat – írta meg az Origo. A szezon meglepetéscsapata, a német Bietigheim elleni 30–24-es győzelem után a svéd szakember dicsérte a csapata védekezését.

Per Anders Johansson, a győztes Győri Audi ETO KC vezetőedzője (j2), miután csapata 30–24-re nyert a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott Győri Audi ETO KC–SG BBM Bietigheim mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 2-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A védekezés volt a kulcs

A győriek mestere szerint a Bietigheim az utóbbi hónapok teljesítményét megkoronázva ütötte ki a francia Metz-et a másik elődöntőben – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Egy olyan csapattal találkoztunk ma, amely talán az egyik legjobb volt az elmúlt hónapban. Nagyon erős, kemény együttesre készültünk, sok egy az egy elleni párharcra. Hatvan percig ez volt a legjobb teljesítményünk védekezésben, mióta én vagyok a vezetőedző

– értékelt a BL-döntő után a Győr vezetőedzője, Per Johansson, aki egy némileg meglepő húzással állt el a fináléra, hiszen annak ellenére is lehetőséget adott a kapuban Silje Solbergnek, hogy Sandra Toft bravúrok sorával járult hozzá a továbbjutáshoz.

– Úgy gondoltam, hogy Silje Solbergnek is lehetőséget biztosítok, és ő is hozta ugyanazt, ez volt a kulcs. Szerintem a védelem és a kapusok nyerik a trófeákat, ami a döntőben is bizonyosodott – árulta el a svéd edző.