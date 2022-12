A COVID-járvány enyhülését követően a kirobbant háború ismét jelentős módon befolyásolja életünket. Világgazdasági szintű problémák, infláció, energiaárrobbanás nehezíti az ipari vállalatok működését. A FERZOL METÁL Kft. partnerei ebben a helyzetben is számítanak a vállalatra, elvárják, hogy pontosan, határidőre minőségi terméket kapjanak kedvező áron. Szerencsére a vevői igények és a hozzá kapcsolódó bizalom a továbbiakban is garantálta a cég megrendelési állományának volumenét, sőt még a növelését is. A FERZOL METÁL Kft. a szükséges energiahordozó igényeire (áram, gáz) le tudott szerződni. Bár igen jelentős az áremelkedés, a működés feltételei adottak. A forgalom 25%-al növekedett 2021-hez képest és megduplázódott 2020-hoz viszonyítva. A termelés növekedése a munkaerőigényt is emelte, így 20%-al nőtt a FERZOL METÁL Kft. létszáma.

Forrás: Ferzol Metál Kft.

A FERZOL METÁL Kft. 2022-ben is lépést kívánt tartani a versenytársaival a síklemezmegmunkálásban. Így nem maradhattak el a technológiai fejlesztések, amelyek közül kiemelkedett a lézer hegesztő technológia alkalmazása, új AMADA és TRUMPF kombi lézer-lyukasztó, kivágó és élhajlító gépek, CNC vezérelt csaphegesztő berendezés rendszerbe állítása. Új, modern elszívó rendszerrel kiépített hegesztő-csiszoló kabinok és egy Dexion lift rendszerű magasraktár került kiépítésre, modern ipari folyamatorientált gyártóterületeket alakítottak ki. A fejlesztések saját forrásból és a GINOP Plusz-1.2.3-21 programból valósultak meg.

A COVID járványhelyzet enyhülésével több nyilvánossági eseményt is tudtak szervezni. Volt családi nyuszivárás, Mikulás ünnepség, családi nap, nyílt nap diákok és családtagok részére, részt vettek városi rendezvényeken, adománygyűjtésen, támogattak családsegítő intézményeket. Legutóbb a városi kezdeményezésű „Egy doboznyi szeretet” akcióhoz csatlakoztak, december 20-án pedig, évzáró vacsorát tartanak munkatársaiknak.

A cég számít minden dolgozó munkájára. Bár tisztában vannak vele, hogy a jelenleg kialakult bizonytalan gazdasági helyzet felelős döntésekre és óvatosságra int, arra törekednek, hogy tovább erősítsék a munkatársaik bizalmát és elkötelezettségét. Stabilitást ad, ha növelni tudják a megrendelési állományt, a versenyképességet, a hatékonyságot, a vevők elégedettségét. Tudják, hogy van tennivalójuk, de jó alapokkal és stabil háttérrel rendelkeznek, cégcsoportként működve szoros partnerségben a tápiószőlősi FERZOL Kft-vel.

Terveik között szerepel 2023-ban a forgalom további 20%-os növelése, 15%-os létszám növekedés, a lean gyártási elvek és módszerek bevezetése, folyamat optimalizálás, a gyártóterület további logisztikai optimalizálása, a gépi egyengető technológia bevezetése, az L-mobile gyártásirányítási és raktárkezelő rendszer indítása. Kiemelt fontosságú az energiahatékonyság fejlesztése. Ennek megfelelően az év végéig napelem parkot telepítenek. Céljuk 30%-os elektromos energiamegtakarítás. Szándékuk a porfestő technológia hibrid gáz-elektromos fűtési rendszerre történő átállítása, a közvetlen és közvetett CO2 kibocsájtás 40%-os csökkentése. Terveznek általános minőségellenőri, csiszolástechnikai és lemunkáló, lézerhegesztő képzéseket. Bíznak abban, hogy mindez megvalósítható lesz 2023-ban.

Hamarosan megkezdődik mindenki számára az év végi, karácsonyi készülődés.

A FERZOL METÁL KFT. EZÚTON KÍVÁN MINDENKINEK BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!