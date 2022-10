1. Ha nehezen tudsz elaludni, kerüld a merev szabályokat

Hamar ideges és stresszes leszel, ha már két óra lefekvés után sem tudsz elaludni. Csak forgolódsz az ágyban, és számolod az órákat, amelyek hátra vannak a reggeli ébresztőig, amikor ki kell kelned az ágyból? Sajnos az csak rontja a helyzetet, hogy sokunkat fiatal koruktól kezdve arra tanítottak, hogy legalább 8 órát kell aludnunk egy éjszaka, hogy reggel fitten ébredjünk: ez egy további stressztényező, és növeli annak kockázatát, hogy egyáltalán nem alszol el. Ráadásul minden embernek más és más az alvásigénye. Szóval ne izgulj emiatt, maradj nyugodt és relaxálj!

2. Legyen hűvös a hálószoba

Valószínűleg sokan nem tudják, hogy az egészséges alvás egyik fontos kritériuma a megfelelő hálószobai hőmérséklet. Főleg télen vagyunk hajlamosak lefekvés előtt bekapcsolni a fűtést, hogy jó meleg legyen a kényelmes ágyban. Tanácsunk azonban, hogy ne legyen se túl hideg, se túl meleg: az ideális hőmérséklet a pihentető alváshoz 15-19 fokkörül van. Amennyiben a termosztátot erre a hőmérsékletre állítjuk be, nem csak energiát spórolunk meg, hanem az alvásunk is pihentetőbb lesz!

3. Biztosíts abszolút sötétséget a hálószobában

Lefekvés előtt győződj meg róla, hogy minden fényforrást lekapcsoltál a hálószobában, például az éjjeli és a mennyezeti lámpákat, de ne feledkezz meg az előszoba, és a folyosó lámpáiról sem. Amennyiben van, akkor a rolót is érdemes leengedned, és a sötétítő függönyöket is behúznod, mert a szervezet csak sötétben tudja akadálytalanul előállítani az alváshoz szükséges melatonin hormont.

4. Kapcsold ki okostelefonod, laptopodat és a táblagéped

Csak végiggörgeted a fotókat az Instagramon, hogy megnézd a kihagyott pillanatokat, és jó éjszakát kívánsz a Messengeren a barátoknak – hidd el, ez inkább felpörgeti az agyad, és már nem érzed majd magad olyan fáradtnak. Ezek az eszközök kék fényt bocsájtanak ki, amelyek újra felébresztenek. Ezért azt javasoljuk, hogy lefekvés előtt száműzzünk minden technikai eszközt legalább egy órával, és inkább olvassunk egy könnyed könyvet a kanapén.

5. Trenírozd az alvási ritmusod

Bár egy megerőltető hét után sokan várjuk a hétvégi nagy alvást, érdemes mindig ugyanabban az időben lefeküdni, és a reggeli kelésre mindig ugyanarra az időpontra beállítani az ébresztőórát. Így hozzászoksz majd, hogy mindig ugyanakkor fekszel és kelsz, ami hozzájárul a nyugodt és mindenekelőtt pihentető alváshoz.

6. A kompenzáció sajnos hiábavaló

Sokan hisznek abban a mítoszban, hogy az elégtelen alvás pótolható, amivel utolérhetjük magunkat. Sajnos azonban ez nem igaz. Ha csak azért fekszünk le korábban, mert előző este alig aludtunk valamit, sajnos hiábavaló és értelmetlen lesz, ami csak még jobban összezavarja majd az alvási ütemtervünket.

7. Kerüld az evést közvetlenül lefekvés előtt

Bár legtöbben ismerjük ezt a tippet: soha ne feküdj le teli gyomorral. Az már más kérdés, hogy végül hányan követik ezt a tanácsot! Tudományosan bebizonyították, hogy lefekvés előtt minimum 3 órával érdemes kerülni a túlzott evést, különben a gyomrot és a beleket túlságosan lefoglalja az emésztés, ami miatt elfelejthetjük a nyugodt alvást.

8. Vegyél egy forró esti fürdőt

Az esti meleg zuhany, vagy fürdő nemcsak megszabadít a nap porától, ami a higiéniai szempontjából sem elhanyagolható, de segít ellazulni is, és fáradtabbnak is érzed majd magad. A víz hőmérséklete legyen 36 és 38 fok között, és 10-15 perc is teljesen elegendő lesz.

9. Napi testmozgás

Amint azt valószínűleg sokan tudják, napi egy óra testmozgást már akár kötelezőnek tekinthetünk. A sport és a napi mozgás feltétlenül szükséges, különösen azoknak, akik egész nap egy fülledt irodában ülnek. Legyen szó egy nagy délutáni sétáról a kutyával vagy párunkkal, vagy egy délutáni pilatesről az edzőteremben: a lényeg, hogy többé-kevésbé kimerüljön a szervezetünk, hogy este jobban el tudjunk aludni. Arra viszont figyeljünk, hogy alvás előtt minimum 2 órával már ne terheljük a szervezetünket, egy esti könnyed kutyasétáltatás természetesen belefér, sőt ajánlott!

10. Tegyél félre minden aggodalmat

Az alvászavar, vagy alvási apnoe legtöbbször a túl sok stressz és a negatív gondolatok következménye. Amennyiben hazaérsz, zárd ki a napi munkahelyi problémákkal való foglalkozást, és az ágyban se foglalkozz már azzal, hogy mire számíthatsz másnap. Rázd le magadról ezeket a töprengéseket, és legyél tudatában annak, hogy ma már semmit nem tudsz megváltoztatni, holnap pedig új nap kezdődik, amikor újult erővel koncentrálhatsz a problémák megoldására!