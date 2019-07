Több politikus is gratulált az Európai Bizottság új elnökének

A német kancellári hivatal által közzétett közlemény szerint a kormányfő örömét fejezi ki, hogy első alkalommal kerül nő a brüsszeli testület élére, egyúttal kiemeli, hogy több mint öt évtized után lesz ismét német elnöke a bizottságnak. A szintén német konzervatív Walter Hallstein a bizottság első elnöke volt 1958-tól 1967-ig.

„Örülök, mert vele meggyőződéses és meggyőző vezetője lesz az Európai Bizottságnak” – írja közleményében régi szövetségeséről Angela Merkel, aki szerint Ursula von der Leyen nagy lendülettel áll majd neki megoldani azokat a kihívásokat, amelyek az Európai Unió előtt állnak.

– áll a kancellária kommünikéjében.

Annegret Kramp-Karrenbauer, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke szintén közleményt adott ki, melyben történelmi napnak nevezi a mai napot Európa számára. A CDU gratulál Ursula von der Leyennek, és büszke rá – húzza alá közleményében a CDU vezetője, aki szerint a megválasztott elnök politikailag középen áll, hidakat épít és Európa egységéért száll síkra, és ebben számíthat a CDU támogatására.

Markus Söder, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője, bajor kormányfő szintén gratulált von der Leyen elnökké választásához, amit egész Németország sikerének nevezett. „Ez eredmény Németország számára, de totális leégés a német szociáldemokratáknak” – fogalmazott a bajor politikus, miután a titkos szavazáson a német EP-képviselők többsége valószínűleg nem támogatta von der Leyen megválasztását. Söder szerint egy német jelölt mögött minden német képviselőnek ki kellene állnia.

A szociáldemokrata Olaf Scholz pénzügyminiszter és alkancellár, valamint Heiko Maas külügyminiszter a voksolás eredményének ismertetése után azonnal gratulált a bizottság megválasztott elnökének, annak dacára, hogy pártjuk EP-képviselői nem akarták támogatni a konzervatív politikus megválasztását.

A német Zöldek EP-képviselőinek többsége előzetesen von der Leyen megválasztása ellen foglalt állást, ennek ellenére a párt két társelnöke, Annalena Baerbock és Robert Habeck gratulált a leköszönő német védelmi miniszternek megválasztásához. A két politikus mindazonáltal aláhúzta, hogy hiányolják a konkrét ígéreteket a megválasztott elnöktől a klímavédelem, a demokrácia és a jogállamiság védelme és a földközi-tengeri migráció terén. „Szép szavak helyett jó lett volna konkrét ígéreteket hallani” – húzta alá Baerbock és Habeck.

Ursula von den Leyennek az Európai Bizottság (EB) elnökévé választása reményt ad arra, hogy új fejezet kezdődik az Európai Unióban – jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedd esti rendkívüli varsói sajtóértekezletén.

„Mérsékelten derűlátó vagyok, az EB-elnök asszony reményt ad új kezdetre” – mondta a miniszterelnök.

Varsó remélhetőleg olyan partnerre talál Von der Leyenben, mely teljesen eltér attól, aki a megértés hiánya, konfliktusokra való hajlama, a térség emocionális kezelése miatt fenyegetést jelentett volna Közép-Európára nézve – utalt Morawiecki a korábbi szocialista csúcsjelöltre, Frans Timmermansra.

Morawiecki szerint az EU-nak most stabilizációra van szüksége, a lengyel kormány pedig arra fog törekedni, hogy sok ügyben kompromisszum szülessen.

Az új EB-elnökkel a biztonságpolitikában, az energetika és a klímapolitika átalakításában lehet közös nevezőre jutni – sorolta a kormányfő.

A politikus kilátásba helyezte, hogy egyeztetni fog az új bizottsági elnökkel a Lengyelországnak az EB-ben jutó biztosi tisztségről, Varsó a legfontosabb gazdasági területekre pályázik, olyanokra, amelyeken a leghatározottabban védheti a lengyel és a közép-európai érdekeket.

A kormányfő megköszönte a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) európai parlamenti (EP) képviselőinek, hogy végül Von den Leyen mellett tették le voksukat, és ezzel megmutatták: értik, hogy mit jelent a kompromisszum a politikában. A keddi strasbourgi szavazás megmutatta, hogy a PiS szavazatai a mérleg nyelve szerepét töltötték be – értékelte Morawiecki.

Morawiecki felidézte: korábban az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsban Lengyelország a visegrádi országcsoport (V4) többi tagországával együtt éppen Von der Leyen mellett állt ki, akiben kompromisszumos jelöltet láttak.

A strasbourgi szavazás előtt Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke úgy nyilatkozott a PAP hírügynökségnek: hatással lehet Ursula von der Leyen jelöltségére, hogy a korábbi megállapodások ellenére hétfőn Beata Szydlo volt lengyel kormányfőt az EP-ben nem választották meg a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöki posztjára.

Szívből gratulálok és eredményes munkát kívánok Ursula von der Leyen asszonynak, akit ma az Európai Bizottság új elnökének választottunk! – írta Járóka Lívia, az Európai Parlament fideszes alelnöke.

Gratulálok Európának – írta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Az EB új vezetőjének az ügyvezető osztrák kancellár is gratulált. Brigitte Bierlein sok sikert kívánt Ursula von der Leyennek.

Az EB új elnökét Silvio Berlusconi, volt olasz miniszterelnök is köszöntötte.

Andrej Plenkovic, horvát néppárti miniszterelnök azt írta, hogy bízik benne, Ursula von der Leyen megválasztásával egy fenntartható és igazságos Európa születik majd.

