Kásler Miklós: a kormány új egészségpolitikát alapoz meg

A kormány új egészségpolitikát alapoz meg azzal, hogy a figyelem a betegségek megelőzésére irányul. A cél az, hogy a betegséget okozó tényezőket kiiktassuk az életünkből – mondta az emberi erőforrások minisztere a X. kerületi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet területén épülő új szakrendelő alapkőletételén pénteken.

Hozzátette, az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében pedig további 700 milliárd forintos állami forrás áll rendelkezésre a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátásának javítására.

Úgy fogalmazott: „amikor alapkövet teszünk le, az utódokra gondolunk, mint ahogy a kormány sem egy választási ciklusra tekint, amikor a fejlesztéseket elindítja, hanem 15-30 évre ”.

Bodnár Attila, a kórház főigazgatója azt mondta, hogy a hétmilliárd forintból épülő szakrendelő mérföldkő a kórház és a lakosság életében.

Az új épületben 86 rendelőhelyiség kap majd helyet, és a kórházzal közös telephely nagy mértéken növeli a betegbiztonságot, hatékony betegútszervezést tesz lehetővé, és az egyszerűbb betegirányítással tovább rövidíti az intézményben amúgy sem túl hosszú várólistát.

D. Kovács Róbert (Fidesz-KDNP), Kőbánya polgármestere úgy fogalmazott, az új szakrendelővel évtizedes álom válik valóra, hiszen hosszú évek óta dolgoztak azon, hogy a régi, leromlott Egészségház helyett korszerű és az itt folyó szakmai munkához méltó rendelő épüljön.

Kitért arra, hogy az önkormányzat az elmúlt években 1,5 milliárd forintot költött egészségügyi fejlesztésekre;

folyamatosan újítják fel a házi orvosi rendelőket, új fogorvosi székeket szereztek be, ingyenes védőoltási programot vezettek be, van mentőállomása a kerületnek, és kiemelkedően költenek szociális- és gyógyszertámogatásra is.