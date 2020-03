Meggyógyult az első magyarországi beteg

Megtartotta napi sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs.

Egy iráni diák meggyógyult – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Az újabb fertőzöttekről azt mondta, hogy az egyikük egy iráni diák. Egy másik egy Izraelben járt magyar férfi – tette hozzá. A vele szoros kapcsolatban lévő két ember karanténban van. A harmadik beteg nem járt korábban külföldön, és nem is találkozott olyan személlyel, aki külföldön járt volna – ismertette a főorvos szavait az Origo.

Vigyázzunk az idősekre

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról adott tájékoztatást, hogy

a kormány ma reggeltől időseknek szóló tájékoztató kisfilmeket sugároz, melyekre azért van szükség, mert az idősek jobban ki vannak téve a vírusfertőzés veszélyeinek

Ezek a kisfilmek TV- és Rádió csatornákon futnak majd, és hasonló tartalmú hirdetések jelennek meg a nyomtatott sajtóban és az interneten is. A tájékoztató filmek és hirdetések felhívják a figyelmet arra, hogy kerülni kell azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, és még a tömegközlekedést is.

Különösen kerülendő az érintkezés lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött területről érkeztek.

A filmek külön felhívják a figyelmet arra, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál.

Ebben a helyzetben nemcsak az orvosoknak, a kormánynak és a hatóságoknak van dolga, de a családtagok is sokat segíthetnek az időseknek, többek között a rendszeresen szedett gyógyszerek beszerzésében és a bevásárlásban is – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy ez most az összefogás ideje.

A kormány arra kéri a különböző idősügyi szervezeteket, önkormányzatokat, média képviselőit és minden magyar állampolgárt, hogy saját eszközeikkel ők is segítsenek abban, hogy a tájékoztatás minden idős emberhez eljusson. Ez jelenthet internetes megosztást, de az anyagok kinyomtatását és kifüggesztését is, de ha máshogy nem tudják megoldani, akkor hívják fel hozzátartozóikat telefonon.

Ez most nagyon sokat számíthat – mondta Dömötör Csaba.

