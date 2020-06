Beperelik a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthont

Ügyvédhez fordult Csüri Krisztián és felesége, mert szeretnék, ha bíróság mondaná ki: ami Krisztián édesanyjával történt a fővárosi fenntartású Pesti úti Idősek Otthonában, az tűrhetetlen, és nem ismétlődhet meg másokkal. Futó Barnabás ügyvéd szerint valakinek vállalnia kell a felelősséget büntetőjogi és anyagi szempontból is.

Pert indít az édesanyját gyászoló Csüri Krisztián és felesége a Pesti úti idősotthonban történtek miatt. A házaspár mindent elmondott, és fotókat, videót mutatott Futó Barnabásnak – írta a Ripost alapján az Origo.

Az ügyvéd úgy gondolja, túl a felelősség megállapításán, Csüri Krisztiánéknak kártérítés is jár, mégpedig kétféle jogcímen.

A család havonta 80-90 ezer forintot fizetett az otthonnak Julika néni ellátásáért, ezért cserébe az otthon szerződésben vállalta, hogy biztosítja az ápolást, gondozást, állandó orvosi felügyeletet és a kórházba szállíttatást szükség esetén, napi négyszeri étkezést és a gyógyszeres ellátást.

Ebből szinte semmi nem valósult meg tavaly november óta – tette hozzá az ügyvéd. Ha valaki fizet egy szolgáltatásért, amit nem kap meg, akkora a pénz visszajár.

Ezért a befizetett összeg egy része visszakövetelhető, de emellett Csüriék – és a többi gyászoló hozzátartozó – sérelemdíjra is igényt tarthat az ügyvéd szerint, az átélt fájdalmakért és veszteségért.

Ahogy a Ripost írja, tavaly november óta egyre embertelenebb körülmények között élt ott az asszony, állapota rohamosan romlott, hagyták kiszáradni, éhezni-szomjazni, míg végül meghalt.

Tessék elképzelni, ügyvéd úr, hogy az anyósom mellett fekvő néni a párnája sarkát rágta, olyan éhes volt – mondta az otthonban uralkodó körülményekről zokogva Csüri Krisztiánné dr. Futó Barnabásnak, mikor az ügyvéd a részletekről kérdezte. A házaspár mindent elmondott, és fotókat, videót mutatott a szakembernek.

A Ripost által közölt megrázó videón az látható, hogyan itatta hosszan Krisztián és felesége Julika nénit az otthonban.

Mi nem a pénz miatt akarjuk ezt a pert, hanem a felelősségre vonás részeként. Nincs az az összeg, ami édesanyám életéért kárpótol, de tudni akarom, ki miatt kellett idő előtt, szenvedések közepette meghalnia – hangsúlyozta a lapnak Csüri Krisztián.



Elég sokan lehetnek gyanúsítottak

A Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást folytat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt, egyelőre ismeretlen tettesek ellen.

A per megindításával meg kell várni, amíg a hozzátartozók megteszik tanúvallomásukat. A kártérítési igény érvényesítésére a büntetőper során is sor kerülhet, én biztosítani fogom a jogi képviseletet a tanúkihallgatás során is, és megtesszük a szükséges jognyilatkozatokat. Az elém tárt dokumentumok és tények alapján most úgy látom, megáll a gondatlanságból elkövetett emberölés is, ami egy elhunyt esetében 1-5, többek esetében viszont akár 7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – mondta az ügyvéd.

Arra a kérdésre, kik lehetnek majd gyanúsítottak, azt válaszolta: ez a nyomozás eredményétől függ, de az ápolóktól a fenntartóig, az utóbbit képviselő vezetőkig elég nagy lehet a gyanúsítotti kör.

Vizsgálni kell, hogy a fővárosi önkormányzatnál kinek van abban felelőssége, hogy a hozzátartozók és az otthon között létrejött szerződést több ponton is megszegték, például azzal, hogy nem volt orvos. Azokkal az idősekkel szemben is megszegték a szerződést és komoly bűnt követtek el ellenük, akik túlélték az elmúlt hónapokat, de ugyanúgy szenvedtek – emelte ki Futó Barnabás.

Az Origo emlékeztet, a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon az ország járványügyi gócpontja lett, rengeteg a meghalt és fertőzött idős ember az intézményben. Az otthon lakói közül már 49-en vesztették életüket a vírus miatt. Mint ismert, nemcsak a Pesti úton, hanem más fővárosi idősotthonokban is felütötte a fejét a járvány.

Bár kaotikus állapotok uralkodnak ezekben az intézményekben, Karácsony mindezidáig nem látogatta meg az otthonokat. Így nem tájékozódott személyesen a kialakult helyzetről, ami egész biztosan nem segíti elő a járvány elleni védekezést – értékelte a lap.

Felidézték az esettel kapcsolatban azt is, hogy napokig nem volt orvos április elején az intézményben, amikor kitört a járvány az idősotthonban. Karácsony Gergely saját magát buktatta le, amikor a Fővárosi Kormányhivatal elleni támadásban véletlenül elismerte, hogy valóban napokig nem volt orvos.

Borítókép: Az Országos Mentõszolgálat védőruhába öltözött munkatársai a lakók második tesztelését kezdik meg a fővárosi önkormányzat Pesti úti idõsotthonában 2020. április 19-én