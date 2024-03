Legutóbb például Zalaegerszegen állt ki a nyilvánosság elé Keresztes Csaba, a DK választókerületi elnöke, aki közölte, a két párt a zalaegerszegi önkormányzati választásra politikai szövetséget köt. Közös jelöltet állítanak a 12 választókerületekben és a polgármesterjelöltjük is közös lesz. Mint mondta, a DK olyan szövetségest keresett, „amely hasonló célt jelölt ki, és amelyben megbíznak”.

Ruzsics Milán, a Momentum Mozgalom megyei elnöke pedig arra utalt, hogy hosszabb időre visszatekintve – anno már az előválasztásban – nagyon jó együttműködés alakult ki a DK-val, ez alapozza meg a mostani közös politizálásukat. Együttműködési megállapodás született arról is, hogy a két párt közösen támogatja Hartmann Ferencet Veszprémben, Jeszenszki Andrást Nyíregyházán, Horváth Jácintot Nagykanizsán, valamint Pintér Attilát Kaposváron. Emellett – a tervek szerint – a DK Egerben visszalépteti az eddigi polgármesterjelöltjét, Balázs Miklóst, és beáll a momentumos Jánosi Zoltán mögé, de Debrecenben is a momentumos Mándi Lászlót támogatják, aki mögött ott áll az LMP, az MSZP, a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Szikra Mozgalom is.

Jelen állás szerint Szolnokon a Momentum támogatja a DK–MSZP polgármesterjelöltjét, Győrfi Mihályt, noha a liberálisoknak már volt saját jelöltjük Miskolczi László személyében.

Budapesten is több kerületben már megegyezett a Momentum a hazugság kultúráját képviselő DK-val.

