A magyar minimálbér tehát európai most is, ennek ellenére a kormány már hónapok óta egyeztet az érdekképviseletek javaslatáról, vagyis az ágazatonként megállapított bérminimumok rendszerének bevezetéséről. Az Európai Bizottság szakértői szinten arról tájékoztatta a közelmúltban a tagállamok képviselőit, hogy az európai minimálbér-irányelv gyakorlatilag alig tartalmaz kötelező elemeket, ezzel is garantálva a tagállamok bérpolitikájának szuverenitását, valamint a szociális partnerek, vagyis a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek autonómiáját.

Brüsszel az irányelv több pontjával kapcsolatban azt is megjegyezte, nem eredményeket vár, a kitűzött célok elérése nem kötelező.

A tagállamoktól a minimálbér védelmére tett erőfeszítéseket szeretne látni. Az irányelv két fontos dolgot ír elő, amelyről jelenleg is tárgyal a kormány az érdekképviseletekkel:

a minimálbér meghatározásának szempontrendszere

és a kollektív megállapodások hatálya alá tartozó munkavállalók arányának jelentős növelése, az ágazati bérmegállapodások ösztönzésével.

Az európai minimálbér bevezetésére tehát már 2024-ben sor kerül, ám a folyamatban a baloldal nem vesz részt.

A baloldali miniszterelnök-jelölt gyakorlatilag semmiben sem mondott igazat a magyar embereknek, amikor az európai minimálbér bevezetéséről beszélt. Az érdekképviseletek korábban már egyértelműen megerősítették a lapnak, hogy Dobrev Klára nem vesz részt az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatos munkában.

A Demokratikus Koalíció ep-képviselőjeként büszkén jelentem be, hogy három év kemény munka után az Európai Parlament éppen néhány perce megszavazta az európai minimálbér-szabályozást

– hangsúlyozta Dobrev az irányelv megszavazását követően, még 2022-ben. Szerinte „ez azt jelenti, hogy a többi uniós tagország kormányához hasonlóan az Orbán-kormánynak is kötelessége bevezetni az európai minimálbér-szabályozást, ami jelentősen emelni fogja a magyar minimálbért is.”