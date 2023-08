A Ferencváros adatelemzője kiemelte, hogy a Liverpool tizenhatoson kívüli lövéseinek száma (db) és aránya (%) 2017 óta folyamatosan csökken, 40%-ról egészen 28%-ra esett vissza. Ez megfelel a klubnál magas szinten zajló adatelemzései folyamatnak és a világtrendeknek is, hiszen egy-egy lövés xG értéke drasztikusan csökken, ahogy közeledünk a kapuhoz. Ezért – egészen mostanáig – a Liverpool nem is nagyon igazolt olyan játékost, akinek jó lenne a távoli lövése, most viszont rögtön kettőt is, hiszen

Szoboszlai mellett Mac Allister is kimondottan sokat vállalkozik a tizenhatoson kívülről (a lövései 63%-ban). A két játékos rúgótechnikája egy új fegyver lehet a Liverpool támadójátékában,

de mivel alapvetően szembe megy a klub játékkoncepciójával, így nem biztos, hogy tényleg így is lesz – hangsúlyozza a szakember.

A felkészülési meccsek során – némileg váratlanul – Szoboszlai inkább bal oldali támadó középpályásként szerepelt a jobb oldal helyett. Ennek két oka lehet:

egyrészt ebből a pozícióból jobban tudja használni az átlövéseit, másrészt a jobb oldalon Trent-Alexander és Mo Szalah is direkt játékot játszik, aminek egyenes következménye a több labdavesztés, amit az itt játszó középpályásnak kell kontrollálni, és ebben Mac Allister jobb, mint Szoboszlai.

A bal oldali 8-as ugyanakkor hagyományosan az a poszt a Liverpoolban, amely masszívan kiveszi a részét a támadások felépítéséből, így Szoboszlai szerepköre is módosulhat, mélyebbre kerülhet a Lipcsében látottakhoz képest – részletezte az adatelemző.

4. A LABDÁVAL TÖRTÉNŐ JÁTÉK

Mekkora erény lehet Szoboszlai labdával történő játéka a Liverpoolban? Hegedűs Henrik szerint amennyiben mélyebbre kerül a vörösöknél a Lipcséhez képest, Szoboszlai passzkészsége mellett előtérbe kerül a labdavezetése is.

A Bundesliga tavalyi szezonjában csak négy játékos vezette hosszabban (méter) vagy gyakrabban (db) a labdát, mint Szoboszlai, aki 384 labdás megindulással és összesen 4,403 méter labdavezetéssel zárta a szezont.

Ami a munkabírását illeti, a 90 percre vetített futásteljesítménye 10,8 km volt tavaly a Bundesligában, amivel szintén a legjobbak között volt.

Az elemzés második fele a Mandiner oldalán érhető el!