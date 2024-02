Kiesett a vonatból és meghalt egy férfi Cifer község közelében kedd reggel.

A Túrócszentmárton felől Pozsonyba irányába tartó gyorsvonat épphogy elhagyta a nagyszombati állomást, amikor a fiatal férfi valahogy kinyitotta a szerelvény egyik ajtaját, és kizuhant rajta.

Kiesett a vonatból, már nem tudtak segíteni rajta

Fotó: gui jun peng / Forrás: Shutterstock

Kiesett a vonatból és meghalt, végzetes sérüléseket szenvedett

Már nem tudtak rajta segíteni, végzetes sérüléseket szenvedett és meghalt - írta a szlovák rendőrség közösségi oldalára hivatkozva a Tények.

A tragédia ügyében eljárás indult, többek között azt is vizsgálják, esetleg műszaki hiba miatt nyílhatott-e ki az ajtó. A szlovák rendőrség szemtanúkat is keres, többek között azt a fiatal nőt is, aki értesítette a kalauzt, miután a férfi kizuhant a vonatból.