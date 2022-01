Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) bejelentette, hogy Mezőgazdasági Kutatási Szolgálata (ARS) olyan vakcinát fejlesztett ki, amely megvédi a sertéseket az afrikai sertéspestis (ASF) egy meghatározott törzsétől.

Ez nagyon fontos előrelépés, habár rámutattak arra is, hogy ez egy hosszú út kezdete, mielőtt a szer felhasználható lesz.

Ősszel egy kutatócsoport olyan eredményeket mutatott be, amelyek azt jelzik, hogy a kiszemelt alanyoknak beadott vakcinával a sertések nemcsak túlélték, hanem gyakran mentesek is maradtak a betegség klinikai tüneteitől. Ez akkor történt, amikor kísérleti jelleggel beoltották őket egy Vietnamban keringő ASF-vírustörzs ellen. A munka a Journal of Virology folyóiratban 2020 áprilisában publikált korábbi eredményeket követi, amelyek szerint a tesztvakcina hatásos volt egy olyan törzs ellen, amelyet először 2007-ben azonosítottak Georgiában.

A kutatók a vakcinákat két fajta sertésen tesztelték, amelyek közül néhány yorkshire és landrace keresztezett sertés volt, illetve vietnami Mong Cai, amelyet Landrace vagy Yorkshire sertésekkel kereszteztek. A kutatók megvizsgálták a vakcina négy különböző dózisának hatékonyságát, valamint azt, hogy az milyen gyorsan nyújt védelmet.

Amikor 28 nappal az oltás után ASF-el fertőzték meg, a legalacsonyabb dózisú csoport öt sertéséből háromnál kialakult a betegség, és elaltatták őket, de a fennmaradó három csoportban minden sertés túlélte, ami megegyezik a korábbi eredményekkel. Egy második kísérletben a kutatók azt találták, hogy a vakcina badása után 14 nappal megfertőzött sertéseknek csak a felét védi meg, de a 21 vagy 28 nap után fertőzött sertések mindegyike túlélte a betegség klinikai tüneteit. A kutatók szerint a nagyüzemi gyártás előtt a vakcinát évekig tesztelni kell annak bizonyítására, hogy biztonságos és teljes mértékben működik. Az USDA azt jelzi, hogy a kilátások jók, mivel az első laboratóriumi vizsgálatok kimutatták a vakcina hatékonyságát olyan sertéseknél, amelyeket immunizáltak, majd később a vírustörzzsel érintkeztek - olvasható az Agrokép cikkében.

