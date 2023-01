Élet Cserszegtomajon

“A luxus új dimenziója Cserszegtomajon!Cserszegtomaj Keszthely közvetlen közelében, a Balatontól és a csodálatos Hévízi-tótól is csak néhány kilométer távolságra, pár perces autóútra található idilli, kertvárosias, családi házas település. A közelben számos látványosság és kikapcsolódási lehetőség mellett megtalálható egy világszínvonalú tanúsítvánnyal rendelkező golfklub – a Zala Springs is. A Balaton-Felvidék, a közeli zalai fürdők, várak és számtalan kirándulóhely nap mint nap változatos programot kínál.A település országon, sőt Európán belüli elhelyezkedése is figyelemreméltó, hiszen mindössze 2 óra autóútra található olyan európai fővárosoktól, és azok repülőtereitől, mint Budapest, Bécs, Pozsony vagy Zágráb! Az Adriai-tengert pedig 3,5 óra alatt érhetjük el innen!A környék ellátottsága és infrastruktúrája is kiváló, szupermarketek, orvosi ellátás, oktatási intézmények, sportolási lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a régióban.”



Forrás: Ingatlanbazár

Részletek

“Az eladásra kínált ingatlan egy több mint 7600 négyzetméteres területen fekszik, melynek egyedi, teraszos kialakítása izgalmas kertészeti- és tájépítészeti megoldások megvalósítását tette lehetővé.A kertnek több érdekes eleme van, egyik ezek közül egy impozáns méretű, víztisztító rendszerrel is ellátott mesterséges tó. A másik különlegesség a fűthető, világító, ellenáramoltató rendszerrel, önműködő tetővel, valamint a család legkisebb tagjainak örömére egy igazi AQUAPARK-csúszdával is ellátott úszómedence.A kert szépségéről a szabályozható automatikus öntözőrendszer gondoskodik, a gyümölcs- és díszfák öntözése saját kútból, valamint egy 50 köbméteres víztározóból történik.A ház és a kert organikus kapcsolatát a különböző szinteken található teraszok nyújtják. Ezek között találunk egy hatalmas, panorámás kilátó teraszt jakuzzival, de egy kültéri olasz tűzhellyel ellátott komplett grill-konyhát is, tágas térrel és komplett felszereléssel! A teraszok mindegyike luxus minőségű, 5 csillagos hotelekben használt DEDON márkájú kerti bútorokkal és napozóágyakkal berendezve kerül értékesítésre.

A birtok főépületének mérete a hatalmas teraszok és erkélyek nélkül is meghaladja a 600 négyzetmétert.A főépület helyiségeit összesen 2 szinten találjuk.A ház műszaki megoldásait szolgáltató berendezések, valamint a méretes autók tárolására alkalmas garázsok a földszinten találhatóak. Innen üzemelnek a kert, a kerti tó és a medence műszaki berendezései, valamint a főépület gázközponti rendszere, a szellőzőrendszer, a központi légkondicionáló, valamint a riasztó rendszer is, amely a világ bármely pontjáról üzemeltethető bel- és kültéri video megfigyelő és vezérlő funkcióval rendelkezik. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.