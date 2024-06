Ha vidékbajnokság, akkor Zalaegerszeg, hiszen a több mint három évtizedes – de lassan közelít már a negyedik X-hez... – hagyomány folytatódik a Zalaszám ZAC jóvoltából. Vidékbajnokság persze korábban is volt, ám a sorozat megszakadt, amikor a ZTE atlétikai szakosztály, még az Építők utcai rekortánpálya megépítése után újraélesztette. És azóta is, rendre visszatér a mezőny Zalaegerszegre, a hagyományt pedig a Zalaszám ZAC is ápolja.

Az idei viadal abból a szempontból kissé eltért a korábbiaktól, hogy egy időben zajlott a római Európa-bajnoksággal, így a hazai legjobbak ezúttal nem tudtak részt venni, hiszen mindig volt olyan ismert atléta, atléták, akik részt vettek az egerszegi vidékbajnokságon. A rendező Zalaszám-ZAC így sem kellett, hogy panaszkodjon, hiszen a ZÁÉV Kupára és a WHC Kupa "Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?" tehetségkutató verseny országos döntőjére közel háromszázan érkeztek. A viadal legkiemelkedőbb eredménye az algériai Oussama Khennousi nevéhez fűződik, aki a férfi diszkoszvetésben 63,43 méterrel nyert, így ő nyerte el a viadal fő díját, a ZÁÉV Kupát is. Az észak-afrikai országból érkezett és termetével is kimagasló dobóatléta egyéni rekordot ért el és ezzel az eredménnyel nemzetközi viadalokon is lehet már keresnivalója bárkinek. A rendezők bánatára országos bajnokuk, Muszil Ágnes betegség miatt nem tudott indulni 1500 méteren, de nyert például 400 méteren Stanka Olivér egyéni csúccsal, a Keszthelyi VDSE csapatából pedig ugyancsak egyéni csúcsot ért el a női 200 méteren második, fiatal Csahóczi Kamilla.

A zalai dobogósok. Nők. 200 m: 2. Csahóczi Kamilla (KVDSE) 25,16, 3. Nagy Pálma (Zalaszám ZAC) 25,45. 400 m gát: 2. Horváth Loretta (KVDSE) 1:06,00. Magasugrás: 1. Magyar Dorka (Zalaszám ZAC) 150. Diszkoszvetés: 2. Molnár Loretta (Zalaszám ZAC) 45.89. 4x100 m: 1. Zalaszám ZAC (Barna Zsaklin, Simon Judit, Kámán Boglárka, Gerencsér Vivien) 52,32.

Férfiak. 400 m: 1. Stanka Olivér (Zalaszám ZAC) 51,58. Diszkoszvetés: 3. Kozma Ádám 8Zalaszám ZAC) 41,77. Diszkoszvetés (U20): 2. Kozma Ádám 8Zalaszám ZAC) 45,38., 3. Mózer Benedek (Zalaszám ZAC) 44,06. Diszkoszvetés (U16): 1. Nagy Roland (Zalaszám ZAC) 49,42.