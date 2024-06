Ezen eredményekkel érthető, hogy maximálisan elégedett volt Kelemenné Hersics Adrienn felkészítő-testnevelő is, hiszen ritka egyrészt a címvédés a diákolimpiákon, másrészt egy iskola két éremmel egy országos döntőn, finoman fogalmazva sem rossz eredmény.

A sorozat természetesen a B33-as diákolimpiai küzdelmekben korábban kezdődött, az őszi megyei döntők után a februári tatai regionális döntő után alakult ki az országos finálé mezőnye. A Kecskeméti Mercedes Benz Kosárlabda Akadémián rendezett országos döntőn a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium a középiskolások mezőnyében képviseltette magát. A fiúk a csoportmeccsek során mindkét ellenfelüket legyőzték, így magabiztosan jutottak be a legjobb nyolc közé és a leányok együttese is így tett.

A Kölcsey leány együttese a harmadik helyen végzett

Forrás: MDSZ

A keresztjáték során a fiúk győzelemmel kezdtek, majd az elődöntőben is simán diadalmaskodtak. A fináléban a debreceni csapat várt rájuk, de tt sem lehetett megállítani a Kölcsey együttesét, amely 21-14-re nyert, ezzel a tavalyi elsősége után az idén is megnyerte a B33-as diákolimpiai döntőt. A lányok a legjobb nyolc között nyertek, de az elődöntőben a későbbi győztes budapesti együttes szoros csatában nyert ellenük, így a harmadik helyen végeztek.

S mekkora öröm mindez a testnevelőnek? Hatalmas...

– Az, hogy januárban az öt-öt elleni kosárlabda országos döntőjében is ott voltunk mind a fiú, mind pedig a leány csapatunkkal és most a három-három elleni játék országos döntőjében is, ez egy nagyszerű dolog – felelte a kérdésre Kelemenné Hersics Adrienn. – Tavaly nyertek a fiúk és az idén is sikerült ez, ez még hihetetlenebb és a lányok eredménye is az, hiszen nem emlékszem, mikor nyert a Kölcsey leány csapata országos döntőben. Ezek az eredmények nem jöhettek volna létre a szülők, az egerszegi női és férfi klubok, valamint az iskola támogatása nélkül. Magasra tettük a lécet, nehéz lesz megismételni ezeket az eredményeket, de mindig szabad álmodni.

Az országos döntőn szerepelt fiú és leány csapat névsora: Makkos Dávid, Mészáros Ágoston, Tóth Barnabás, Garai Dávid, Szórád Anna, Molnár Hanna, Óházy Júlia, Kocsárdi Réka (a megyei és a régiós döntőn pályára lépett: Kovács Áron Boldizsár, Ruzsics Barnabás).