A döntetlennel az egerszegiek két ponttal elléptek az Újpesttől, és csak a rend kedvéért: tizenegy ponttal járnak előrébb, mint a 11. Kisvárda. A matematikai esélye még megvan, hogy a várdaiak megelőzzék az Újpestet és a ZTE FC-t is, de nagy valószínűséggel ezzel már nem nagyon számol senki. Az eldőlt, hogy a Mezőkövesd semmiképpen nem tud megkapaszkodni az élvonalban, de a Kisvárda még harcolhat érte.

A ZTE FC viszont nem fog kiesni. Ezt így, 4 fordulóval a zárás előtt megkockáztatjuk. Annak ugyanis, hogy ne szerezzen a hátralévő négy fordulóban két pontot, minimális az esélye, és a ZTE futballja sem azt mutatja, hogy ne tudná, mit akar. Ezt megmutatta egy héttel korábban az FTC és most vasárnap a fehérvár FC ellen is. Noha Márton Gábor vezetőedző most visszafogottabb játékról beszélt, de az a pont mégiscsak benne volt a vasárnapi meccsben. A Fehérvár FC büntetőből szerzett vezetést, de az egerszegiek nem adták fel és erre volt jó példa a kiharcolt szabadrúgás, ami a csereként beállt Ubochioma Meshack érdeme volt. Schön Szabolccsal csatázott a labdáért, és akár fel is adhatta volna ott az oldalvonal mellett, hiszen a fehérvári játékos valamivel kedvezőbb helyzetben volt, de végül nem hagyta és ebből jött az a szabadrúgás, amiből Olekszandr Safronov beállította a végeredményt (1-1). Az ukrán védő öröme érthető volt, és egészen a kispadig futott, ugyanis első NB I.-es gólját szerezte, ráadásul ezt pontot is ért csapatának.

A találkozón ismét volt egy vitatott jelenet, amikor az 52. percben Mim Gergelyt a büntető területen belül meglökték, de - hasonlóan az FTC elleni meccshez, amikor szintén ő volt a szenvedő fél - most sem ítéltek büntetőt a ZTE FC javára. Schön mozdulata, ahogy hátulról nekimegy az egerszegi játékosnak, és taszít rajta egyet, egyértelmű tizenegyesnek tűnt. Hogy miért nem lett az? Nos, ez jó kérdés, de mintha nem is vizsgálta volna a VAR. Szóval rejtély maradt a mérkőzés után is, ha meg van rá magyarázat, akkor lehet, hogy majd egyszer kiderül.

A ZTE FC mérkőzése nyitja a 30. fordulót, hiszen pénteken (20.00) a Puskás Akadémia FC látogat a ZTE Arénába.