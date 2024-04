Zalaegerszeg. Jv.: Kiss N.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be. (Csurgai B.), Viola, Gyenese (Csurgai D.), Méhes (Balázs), Tuboly, Csikós, Pogacsics, Baksa, Major (Pánczél). Edző: Bencze Péter.

Böde: Kovács G. – Bodó (Orbán), Turi (Horváth B.), Éder, Odonics, Nagy P. (Lepár), Sebők, Erdélyi (Flander), Kiss M., Horváth Sz. (Peresztegi), Sluka. Edző: Szente Gábor.

A két együttes fej-fej mellett halad a bajnokságban, ezért is nagy számú közönség előtt játszhattak a csapatok. Jobban kezdett a Böde, mindjárt a kezdés után Sluka került nagy helyzetbe, de a kapu fölé bombázott. A 30. percben Pogacsics kilépett és már csak a tizenhatoson belül tudták szabálytalanul megállítani. Így a jogos büntetőt a sértett védhetetlenül vágta a felső sarokba. 1-0. Nem sokkal később egy mintaszerű akció révén Gyenese R. beadását Németh Bence vágta kapásból a kapuba. 2-0. A második félidő jobbára ugyanúgy folytatódott, mint az első. A Böde csapata magas felívelt labdákkal próbálkozott, de a hazai védelem nagyon stabilan és magabiztosan hárította ezeket. A Páterdomb a megszerzett labdákból jó átmeneteket produkált, és ha pontosabban lejátsszák, akkor tovább növelhették volna a rúgott góljaik számát. A végén egy jogos büntetőt kaptak a vendégek, amit ugyanúgy a sértett, Marian Sluka rúgta a kapuba, 2-1. Összességében megérdemelt hazai siker született, egy igazán parázs, de sportszerű mérkőzésen. Ezzel a három pont megszerzésével a PLSC csapata ötpontosra növelte az előnyét a Bödével szemben.

Gólszerzők: Pogacsics (11-esből), Németh Be., ill. Sluka (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Sebők.

U19: Páterdomb–Böde 2–3.

Sportklub Gutorfölde–Nagylengyel 1–7 (1–5)

Nagylengyel. Jv.: Földszin A.

Gutorfölde: Józsa K. (Tóth T.) – Józsa M., Jandó, Kaszás, Szakos, Kovács P., Pencz, Vasas (Liszi), Szujker, Horváth D. (Hári), Palkovics.

Nagylengyel: Fülöp – Szekeres (Déri), Lévai (Csiszár), Szalai, Halász, Völler, Kocsis, Dávid, Sipos (Vinkó), Illés, Izsán. Edző: Izsán Tamás.

Gyengén játszott az erősen tartalékos hazai csapat, és így már az első félidőben eldöntötte a vendég együttes a mérkőzést, megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Kaszás, ill. Szalai (3), Izsán (2), Szekeres, Vinkó.

Jók: Józsa M., Kaszás, ill. az egész csapat.

Miklósfa–Cserszegtomaj 5–3 (1–1)

Nagykanizsa. Jv.: Molnár K.

Miklósfa: Cser – Varga J., Fábián, Horváth M., Halajkó, Szollár, Puskás, Huber, Gombos, Baksai (Szilágyi), Béli (Turi). Edző: Koller Gyula.

Cserszegtomaj: Németh R. – Lénárd, Sándor, Kovács R., Szeles (Fekete), Kósa (Németh F.), Ács, Belák, Horváth B. (Boros), Németh Sz., Cserép. Játékos-edző: Németh Szabolcs. Küzdelmes mérkőzésen a támadólag fellépő hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott.

Gólszerzők: Horváth M. (3), Huber, Turi, ill. Horváth B., Lénárd, Németh F.

Jók: Horváth M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

U19: Miklósfa–Cserszegtomaj 1–3

Zalaware-Botfa–Z-NET Telekom Becsehely 2–2 (1–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Bolla L.

Botfa: Tóth Zs. – Németh Á. (Sóska), Regel, Németh B. (Németh G.), Sziráki, Odonics, Bangó, Mavolo, Szabó Z. (Fatér), Kecskés, Mátyás. Edző: Nagy Péter.

Becsehely: Iványi – Májer (Fási), Neuman, Bölcz (Vincze), Török, Bódi (Péter), Balassa, Molnár M., Matyók, Takács (Hácskó), Nemes. Edző: Varga Péter.

Egyenlő erők küzdelme a pályán, a döntetlen igazságosnak mondható.

Gólszerzők: Mavolo (2), ill. Török (2).

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Botfa–Becsehely 3–2

Technoroll Teskánd II–Keszthelyi Haladás 1–2 (1–2)

Teskánd. Jv.: Aczél L.

Teskánd II: Szemes – Novák, Gecseg, Nagy Má. (Kulcsár), Csonka, Ábrahám (Császár), Stankovics, Kovács M., Elek, Czafit, Kiss D. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Keszthely: Pintér Á. – Marton, Király, Farkas K. (Pas), Sebestyén (Nagy-Balázs), Molnár Cs., Fábián, Brassai, Horváth G., Pál, Pintér T. (Pétervári). Edző: Horváth Gábor.

Kiélezett mérkőzésen a vendégek elvitték a három pontot.

Gólszerzők: Stankovics, ill. Sebestyén, Novák (öngól).

Jók: Kulcsár, Stankovics, Elek, ill. Király, Molnár Cs.

Bak–Zalaapáti 4–2 (3–1)

Bak. Jv.: Táncos Sz.

Bak: Timbókovics – Deák (Fenyősi), Couves (Bakos), Somodi (Ujvári), Luki, Bohár, Pálfi (Káli), Mészáros, Kocsis, Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Zalaapáti: Major – Megyeri, Nyári, Kubicsek, Mándly Ma. (Horváth A.), Besze, Demeter, Lutor, Mikola, Mándly Má. (Fisli), Szokoli.

Jó játékvezetés mellett, ragyogó időben, búcsúi hangulatú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem a nagyot küzdő, sportszerű vendégek ellen.

Gólszerzők: Bohár, Kocsis, Somodi (11-esből), Bakos, ill. Besze (2).

Jók: az egész csapat, ill. senki.