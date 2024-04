A Shotokan Karate do United Nation (SKDUN) idei Európa-bajnokságát a magyar város rendezhette, ahol húsz ország több mint ezer válogatott versenyzője versenyeztt a három nap során. A ZSKE válogatottjai is ott voltak, közülük Ujj Rebeka nevéhez fűződtek az első érmek (12-13 évesek, +50 kg). Ippon Shobu kumitében egy torokrúgás miatt orvosi döntéssel nem folytathatta az aranyéremért a döntőben, így bronzérmes lett, míg Kihon Ippon kumitében a második helyen végzett. Molnár Tamás vezetőedző, egyben ZSKE elnök beszámolója szerint több tanítványa (Horváth Maja Viktória, Balogh Miranda, Tóth Jázmin) is nagyszerűen helytállt az erős mezőnyben, melyet sokszor érdekes bírói döntések is megnehezítettek. Ennek ellenére is remekül szerepeltek a zalaiak.

A második napon Veilinger Ádám (16-17 éves, 70 kg) formagyakorlatban szépen teljesített, de nem került be a legjobb négy közé. Móricz Martin (14-15 éves, 45 kg) viszont előbb a középdöntőbe, majd a döntőbe is bejutott formagyakorlatban. Pontegyenlőség alakult ki, így újabb kata gyakorlat kellett a döntéshez, ahol már viszont Móricz Martin lényegesen magasabb pontszámmal végzett riválisánál és Európa-bajnok lett. Ugyanő indult haladó Kihon Ippon kumitében is, melyben a harmadik helyen végzett. Nagy Kata (12-13, -50 kg) is hozta a jó formát, Ippon Shobu és Sanbon Shobu kumitében is indult az erős mezőnyben, mindkét versenyszámban a döntőig jutott és végül a harmadik helyen végzett. Nagy Kata számára a két versenyszám közvetlen egymás után volt, igy valóban emberpróbáló feladat volt mindkettőben sikeresen szerepelni. Molnár Tamás elmondta még, hogy legeredményesebb tanítványa, Horváth Jókus Vivienn (16-17 éves) nem tudott a dobogóra kerülni annak ellenére, hogy magabiztosan versenyzett, de a külföldi versenybírói munka hagyott némi kívánnivalót maga után.