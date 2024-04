A zalaiak a 3., a vendéglátók pedig a 4. helyen állnak a tabellán, s mindössze egy pont választja el őket egymástól.

– Valóban, egy döntetlennel is megőrizhetnénk a dobogós helyet, de mindig nyerni akarunk, most is ezzel a céllal kelünk útra – mondta az FCN trénere, Gombos Zsolt. – Erős csapat lesz az ellenfelünk, mely biztosan felkészül ránk, csak akkor lehet esélyünk ellene, ha javítunk az elmúlt meccseken látott felfogásunkon és a játékunkon is. A Földvár otthon október óta veretlen s ráadásul közben csak kétszer vesztett pontot, a legjobbunkra lesz szükség, ha eredményesek akarunk lenni.

Ugyancsak 17 órakor kezd az Északnyugati csoportban a ZTE FC II., a III. Ker. TVE otthonában.