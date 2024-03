Renathan Ona Embo, a ZTE KK most bemutatkozott játékosa zsákol a szombati találkozón Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC 96-71 (22-15, 26-21, 22-23, 26-12)

Zalaegerszeg, 1330 néző. Jv.: Goda, Győrffy, Frányó.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 15/3, Szalay, Paige 23/6, Ikpe 3, Tóth Á. 17. Csere: Ostojic 6, Ona Embo 20/3, Csuti 3/3, Keller I. 7/3, Németh Á. 2, simó, Makkor. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Sopron KC: Nichols 14/6, Griffin 13/3, Mathis 12/6, Scholl, Sidibe 4. Csere: Molnár 8, Gill 8, Csendes 5/3, Meszlényi 5/3, Sitku 2, Polster. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Sidibe (31.).

Öt forduló, öt mérkőzés maradt hátra az alapszakaszból és a ZTE KK számára ezeken kellene megszereznie a rájátszásba kerülést jelentő pozíciót, ami ugyebár az első nyolc. Amilyen szoros a mezőny, annyira megjósolhatatlan, hogy mi fog végül történni, de szombaton például lehetett egy lépést tenni e felé. A Sopron is a playoff-ért harcol, így ki-ki mérkőzésre volt kilátás.

A ZTE KK két új szerzeménye közül, akik most először léptek pályára Tristan Ikpe gyorsan átesett a bemutatkozáson, merthogy kezdett, a ZTE KK meg bekezdett. Gyorsan 9-2-re ellépett, és azonnal időt kért Gasper Potocnik, a Sopron vezetőedzője. Egyébként nehezen indult be a mérkőzés, már az elején volt videózás, meg nagy kapkodás is mindkét oldalon. Viszont a ZTE KK-n az látszott, hogy nagyon felpörgött erre a találkozóra, és látványosan javult a védekezése. Megérkezett a pályára Renathan Ona Embo is, aki gyorsan szerzett egy kosarat, mert nem akart talán lemaradni az előtte zsákoló Ikpéről. A ZTE KK 20-9-re vezetett, tehát jól kezdett , aztán zárkózott a Sopron, de az egerszegiek tartották -10 pontos előnyüket. Ona Embo, vagyis "Ray", ahogy mindenki szólítja szép dolgokat mutatott, de Tóth Ádám küzdeni akarása és szép kosarai szintén tetszettek a közönségnek. A Sopron egy alkalommal került közelebb, amikor visszajött 5 pontra (35-32), de jött a válasz és Ona Embo, valamint Paige is betalált, Tóth Ádám pedig mintha csak eldöntötte volna, hogy háttal a palánknak szórja csak a kosarakat jókor talált be (48-36).

Valamit nagyon eltalálhatott Matthias Zollner, ugyanis védekezésben sorra szerezte a labdákat csapata, ami látványos előre lépésnek tűnt. De a szervezettség is látszott az egerszegieken, úgyhogy maradt a hazai előny (56-42). Viszont közbejött már egy-egy figyelmetlenség és hiba, de a Sopronnál is. A vendégek aztán Nichols és Mathis révén két hármassal 58-52-re felzárkóztak, amire Ona Embo egy egész pályás szlalommal és kosárral plusz egy dobással válaszolt (61-52). A ZTE KK jól reagált a nyomásra és egyre jobban kezdett ellépni megint. Volt már 70-56 is a javára, ami az addigi legnagyobb vezetése volt. Az utolsó negyedben aztán Keller Iván szinte zsinórban dobott hét pontot, majd következett Paige egy labda szerzés után és máris az addigi legnagyobb lett a különbség (79-61). Aztán Keller Iván percei következtek, aki hármast, majd duplákat dobott, de Paige és Ona Embo is remekelt, (83-61). Itt eldőlt mérkőzés, hiszen innen már nem tudott érdemben válaszolni a Sopron a ZTE KK játékára, melyben a két új fiú , Ikpe és Ona Embo is nagyszerűen mutatkozott be. A legnagyobb különbség mégis a játékban látszott, hiszen úgy védekezett ezen a meccset a zalai csapat, amit már rég láttunk tőle.