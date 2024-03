Tuxera Aquaprofit NSK – Haladás VSE 7:3

Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak): Volokitin–Kozul 1:0, Gledura–ifj. Héra döntetlen, Balogh Cs.–Ruck döntetlen, Antal–Jankovic döntetlen, Márkus–Németh M.1:0, Medvegy–dr. Kovács G. 1:0, Aczél–Borhy 1:0, Horváth Cs. –Gombócz döntetlen, Palczert–Bálint P. 0:1, Gara A.– Némethné Lakos N. 1:0.

A nagykanizsai bajnoki címvédő sakkcsapat azért állt nagy feladat előtt, hiszen az előző körben elveszítette hosszú ideje tartó veretlenségét. Továbbra is listavezető ugyan, de két klub is a nyomában van szorosan. A Haladás VSE meglett a hazai győzelem, ami kellett nagyon a kanizsaiaknak.

- Lényegében olyan arányban győztünk, ahogy előzetesen is kalkuláltunk – fogalmazott Nádasi Tamás, a kanizsai egyesület elnöke. - Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy utólag elemezve, akár több is volt ebben a meccsben. Mindezt halkan csak azért hangsúlyoznánk, mivel a mögöttünk álló Ajka és a Paks hozta mérkőzéseit. Palczert Mátyás ugyan ismét kikapott, viszont több szép győzelmünk volt ezúttal is, tehát alapvetően jár a dicséret az együttesnek. A bajnokság nyílt, viszont talán mi az abszolút top-ellenfeleket már letudtuk a sorozat során. Most kell azonban odafigyelnünk nagyon, hogy megvédhessük bajnoki címünket.