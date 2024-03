DVSC - ZTE FC 5-1 (4-0)

Debrecen, néző. Jv.: Antal P. (Tóth II. V., Vígh-Tarsonyi).

DVSC: Megyeri - Baranyai, Dreskovic, Lagator, Ferenczi J. (Hornyák, 85.) - Vajda (Kocsis, 74.), Ojediran, Dzsudzsák (Tuboly 74.), Szuhodovszki (Loncar, 62.), Domingues (Bódi, 62.)- Bárány. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

ZTE FC: Dombó - Várkonyi (Meshack, 46., Kiss B., 85.), Evangelou, Csóka - Szendrei, Sankovic (Kovács B., 82.), Hadida (Sajbán, 46.), Bedi, Mim - Gruber (Németh D., 46.), Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Ojediran (4.), Vajda (25.), Dzsudzsák (33. - 11-esből), Bárány (38., 71.), illetve Németh D. (48.).

Sárga lap: Dreskovic (63.), illetve Mance (87.).

Négy pont választotta el egymástól a két együttest a fordulót megelőzően, és ezt most a zalaiak szempontjából "felfele" kell nézni. Ennyivel járt előrébb a DVSC és ahhoz, s hogy ez a különbség csökkenjen, valamint visszafele tekintve legalább megmaradjon a ZTE FC-nek a Kisvárdával szembeni 9 pontos előnye, nos, ehhez nyernie kellett volna Márton Gábor együttesének. A zalaiak mestere elnyerte az MLSZ hónap edzője díjat februárban, aki most változtatott a kezdőcsapaton. Gruber és Hadida bekerült és viszatért kéztörése után Evangelou is.

Az első labdaérintés Radu Sabo-é volt, s ha ezt úgy húsz esztendővel ezelőtt írjuk le, az teljesen természetes lett volna. A DVSC egykori és a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának tagja az ünnepélyes kezdőrúgást végezte el a találkozón, hiszen sok meghívott volt a mérkőzésen, miután a Loki 122. születésnapját ünnepelte és egy családi napot is "rászerveztek" erre a találkozóra. Az első gól pedig gyorsan jött... Aminek a debreceniek örülhettek, hiszen a 4. percben egy szögletet követően nem szabadult fel a zalai kapu, Ojediran pedig középről, 10 méterről a lábak között félfordulattal talált be, 1-0. Látszólag percekig nem ocsúdott fel a kapott gól hatásából a ZTE FC, a DVSC pedig ütötte a vasat, hátha jön a második találat is. Nem nem jött, a ZTE FC ezt követően kezdte azt a játékot mutatni, amit az elejétől tervezhetett, hiszen hosszú indítások után eljutott párszor az ellenfél tizenhatosáig. Ettől függetlenül a DVSC kézben tartotta a mérkőzést és a 25. percben növelte az előnyét. Vajda a jobb oldalról tekert a kapu elé, s noha Bárány vetődött a labda felé, de nem ért hozzá, így viszont a földről felpattanva a zalai kapuba jutott, 2-0. Az eredmény és a látottak alapján elég sima meccsnek tűnt ez a találkozó, úgy meg pláne, hogy a 32. percben büntetőhöz jutott a DVSC, Dzsudzsák pedig nem hibázott, 3-0. Az ítéleten nem lehetett vitatkozni, hiszen Csóka némileg fölöslegesen, de teljesen tisztán kaszálta el Vajdát. A ZTE FC indiszponáltságát újabb góllal büntette a DVSC, hiszen a 38. percben az újabb bal oldali szögletet fejjel megcsúsztattak, a hosszú oldalon Bárány lépett előre és 2 méterről fejelt a kapuba, 4-0. Ez már így, önmagában is egy kiütés volt, a kérdés az lehetett, hogy lesz-e belőle még nagyobb...

Nem meglepő módon három cserét is eszközölt Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője és éppen az egyik csere, Németh Dániel szépített a 48. percben, amikor a másik csere, Sajbán beadását az ötösről, nagyon szépen pörgette a bal alsó sarokba, 4-1. A gól szép volt, és a zalaiak nagyon igyekeztek, de összességében nem tudták olyan helyzetbe hozni a debrecenieket, hogy a házigazda elveszítse a fonalat. A futballban a három gólos előny jelentős, s noha voltak és láttunk már látványos összeomlásokat, de a DVSC nem tette meg ezt. A ZTE FC nem tudta rákényszeríteni a hajdúságiakat arra, hogy elbizonytalanodjak, sőt. A DVSC a 71. percben Bárány révén újabb gólt értek el és már 5-1 lett az eredmény. A 80. percben Csóka mentett a gólvonalról, hogy ne legyen még csúnyább a vereség, de ez így is az lett. Ez a ZTE FC nem az volt, amelyet a tavasz elején láttunk, de jön most a kéthetes bajnoki szünet, hogy Márton Gábor újra összekapja a társaságot.

A DVSC teljesen megérdemelten nyert, uralta a játékot minden tekintetben.