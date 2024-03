ZTE FC - Diósgyőri VTK 5-1 (2-0)

Zalaegerszeg, 3356 néző. Jv.: Bogár (Horváth Z., Rózsa D.).

ZTE FC: Dombó - Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes Vogyicska, 73.), Mim - Croizet (Kiss B., 65.), Bedi, Sankovic, Sajbán - Mance (Németh D., 83.). Vezetőedző: Márton Gábor.

DVTK: Odyntsov - Gera (Bokros, 46.), Szatmári, Lund, Stephen (Kampetitis, 72.) - Holdampf, Vallejo (Popadiuc, 79.), Jurek (Pernambuco, 55.), Pozeg Vancas - Bényei (Klimovich, 55.), Edomvonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Gólszerzők: Sajbán (26., 92.), Mance (35. - 11-esből), Croizet (62.), Lund (80. - öngól), illetve Pernambuco (61.).

Sárga lap: Medgyes (31.), Sankovic (31.), illetve Stephen (70.), Popadiuc (80.)

A két csapat egy hónapja a Magyar Kupában találkozott utoljára, akkor Diósgyőrben a hazaiak nyerte (4-2) és jutottak tovább. Ezúttal viszont bajnoki találkozó következett és Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője előzetesen azt mondta, hogy a mostani egy teljesen más mérkőzés lesz és ugyanezt vallotta Vladimir Radenković, a DVTK mestere is.

Nem is lett ugyanolyan a szombat esti játék... Lendületesen kezdett mindkét csapat, komolyabb helyzet nélkül. Az első lehetőség Sajbáné volt, aki a 12. percben a kapust megelőzve fejelt, de labdája valamivel elkerülte a kaput. Támadásban maradt a ZTE FC, amely jókor és jól szerzett labdákat, hogy ezekből indulhasson. Pontosan ez történt a 26. percben is, amikor Mim futott el a bal oldalon centerezése tökéletes ütemben érkezett Mancéhoz, akinek a lövését Odyntsov lábbal még bravúrral védte, de a kipattanóra érkezett Sajbán, aki egy lépésről a kapuba helyezett, 1-0. A gól után sem változott a játék képe, amikor jött a 35. perc, ekkor Sajbán lépett ki, Gera hátulról akasztotta, 11-es. A büntetőt Mance végezte el és laposan a bal alsó sarokba lőtt, 2-0. Ez a félidő teljesen a zalaiak akarata szerint alakult.

Érthető volt, hogy a vendégek a szünetben változtattak a ZTE FC viszont változatlan összeállításban folytatta. Nyilvánvalóan a DVTK-nak kellett már többet kockáztatnia, ha még tervei voltak a pontokat illetően, de miért ne lettek volna... A ZTE továbbra is bízhatott a bal oldalon Mim gyorsaságában, akit igyekeztek is megjátszani a társak. A DVTK tanácstalannak tűnt, hiszen a ZTE FC nem nyílt ki, hagyta, hogy a vendégek próbálkozzanak, jött is újabb két csere a vendégeknél. És bejött ez a váltás Vladimir Radenkovicnak, ugyanis a 61. percben Pozeg Vancas egy jó testcsel után passzolt Pernambocóhoz aki kissé jobbról négy méterről lőtt a rövid sarokba, 2-1. de nem sokáig, talán egy perci örülhettek a góljuknak a vendégek, ugyanis a 62. percben a jobb oldalon Croizet-hez került a labda, aki befele cselezett, s mivel nem támadta senki, 17 méterről a jobb sarokba lőtt, 3-1. Visszaállt a kétgólos előny, a gólszerzőt pedig lehozta a pályáról Márton Gábor, de egészen biztosan nem azért, mert elégedetlen lett volna vele. Croizet megtette a dolgát, lehet, hogy ennyit terveték szerepeltetni. A zalai publikum pedig a napokban elhunyt Tihanyi György nevét kezdte el skandálni, aki egy olyan ZTE-szurkoló volt, akivel kapcsolatban a klubhűségét nem lehetett megkérdőjelezni, legyen az futball, kosárlabda, vagy bármilyen egerszegi sportág...

A mérkőzésen pedig a ZTE folytatta a lendületes játékát, a 80. percben Vogyikcsa passza után Sajbán lépett be az ötös előterébe, kissé balról megcélozta a rövid sarkot, Odyntsov lábáról a labda a felső lécre pattant, onnen pedig Lund combjáról pattant a gólvonal mögé, ahol még beleért Mance, de ez öngól volt, 4-1. Ettől függetlenül a Sajbán Máté-Antonio Mance kettős igazi nyerő páros volt ezen az estén, hiszen ha úgy nézzük, az ötből négy gólt ők hoztak össze. A 92. percben Vogyicska lépett ki, önzetlenül jobbra passzolt, érkezett Sajbán Máté és három lépésről nem hibázott, 5-1.

Ez kiütés volt és a ZTE FC jó futballal örvendeztette meg közönségét, amely díjazta ezt és a lefújás után hosszan éltette kedvenceit.