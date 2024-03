A pontkülönbség megtartása pedig most nagyon fontos lenne a ZTE FC számára, de azt Márton Gábor vezetőedző is gyorsan kijelentette, amikor a találkozóval kapcsolatban beszéltünk vele, hogy ez egy nagyon nehéz találkozó lesz. Ám, mielőtt erről esne szó, arra azért kitértünk vele, hogy a keddi, 4-2-es vereséggel véget ért DVTK elleni Magyar Kupa-találkozónak lehet-e kihatása a szombati találkozóra.

– Szerintem már mindenki a bajnoki mérkőzésre koncenrál, de ez így is van rendjén – jegyezte meg Márton Gábor, aki csapatával nem tért haza, hanem Mezőkövesden készült a kupatalálkozó után a szombati találkozóra. – Próbáltunk frissíteni, regenerálódni és szombaton bízunk benne, hogy folytatni tudjuk a sorozatunkat. Mindenképpen pozitív, hogy a klubvezetés lehetővé tette, hogy együtt készülhessünk a két mérkőzés között és ne kelljen kétszer átutazni az országot. A hangulat jó, készülünk a Kisvárda elleni találkozóra.

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a Kisvárda menekülőre fogná, hiszen utolsó előtti, de még semmit nem kell feladnia. Van még 11 találkozó számára és mindenki másnak is, hogy elérje célját. A bajnokság nyári nyitányán a Kisvárda Zalaegerszegen győzött (2-0), hogy aztán novemberben a ZTE FC egy 1-0-s sikerrel vágjon vissza Kisvárdán azért a vereségért. Az egerszegiek célja nem lehet más, mint a győzelem és a tavaszi bajnoki veretlenség megőrzése, hiszen az eddigi öt meccsen négy győzelem és egy döntetlen a kék-fehérek mérlege.

– Felkészülünk az ellenfélből, megpróbáljuk a gyengéit kihasználni, az erősségeit pedig kivédeni – adott némi betekintést szombati terveikbe Márton Gábor. – Mindenképpen jó, hogy magunk mögött tudjuk tartani a riválisokat, de ha nyernénk szombaton, akkor már lehetne előre is tekintgetni A csapat eddig jól reagált a nyomásra, hiszen az volt rajtunk. A Kisvárda pedig nem ilyen rossz a csapat, mint amit a helyezése most mutat. Nem szabad ebből kiindulni, komolyan kell venni, de eddig is komolyan vettük valamennyi ellenfelünket, akikkel találkoztunk.

Stefanos Evangelou keze eltört még a Paks elleni találkozón, emiatt nem játszott már a Kecskemét és a DVTK ellen sem, de van rá esély, hogy a következő fordulóban már a keret tagja legyen.