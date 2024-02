A Tuxera Aquaprofit NSK több mint két hónapja a Tapolcát 10:0-ra győzte le, míg az Ajka az ASE Paks otthonában szenvedett vereséget. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ajkaiak igencsak komolyan erősítettek a bajnokság előtt, és hazai környezetben minden bizonnyal a legjobb felállásukban igyekeznek asztalhoz ülni. A dél-zalaiak mindenesetre a tabellán biztosan vezetnek előttük három fordulót követően.

– Nagyon komoly mérkőzés vár ránk vasárnap idegenben – fogalmazott Nádasi Tamás, a nagykanizsai egyesület elnöke. – Jó lenne akár kis különbséggel is nyerni, ami egyben azt is jelentené, hogy veretlenségi sorozatunk folytatódik. Lehet, hogy komoly előnyünk van, de biztosan kiélezett meccs lesz, akár számos ki-ki partival. Igazi rangadó következik tehát, bár az is igaz, hogy még a szezonból sok van hátra, ez még csak a negyedik forduló lesz. Az ajkai találkozónkat követően két hét múlva szintén lényeges erőpróba előtt állunk, hiszen a Haladás VSE-t fogadjuk majd. Megoldandó feladat tehát még jócskán áll előttünk.

Az NB I Charousek-csoportjában is az idei első forduló következik, bár ebben az osztályban eddig már öt fordulót rendeztek. A két Zala vármegyei csapat közül a második helyen álló Tuxera Aquaprofit NSK II. együttese ugyanúgy Ajkára utazik, mert a Sentimento Ajka BSK II. vendége lesz. Ebben az osztályban viszont az ajkaiak állnak az élen, és második a kanizsai csapat, vagyis rangadó vár rájuk. A Z. Csuti-Hydrocomp SK pillanatnyilag a 8. helyen áll, de sok van még hátra a pontvadászatból. Az egerszegiek vasárnap hazai asztalok mellett szerepelnek, a Komlói BSK-t fogadják és egy győzelemmel szeretnék nyitni az évet.

Az NB II Széchenyi-csoportban (4. forduló) szintén ajkai ellenfél vár a tavaszt az 5. helyről nyitó Z. Baki Agrocentrumra, ugyanis a Sentimento Ajkai BSK III. csapatának lesz a vendége. A Keszthelyi Spartacus SK a 9. jelenleg és a Balaton-partiak a Haladás VSE III. otthonába utazik.