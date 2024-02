Január első napjaiban búcsúztak el litván légiósuktól a kék-fehérek, és nyilván eddig is keresték, ki lehet az, aki érkezhet a helyére, de mostanra realizálódott a személye. A Zalakerámia ZTE KK ugyanis honlapján jelentette be, hogy megállapodott az amerikai Tristan Ikpével, aki a szezon hátralévő részében erősíti Matthias Zollner csapatát.

A 25 esztendős Ikpe egészen tavaly nyárig odahaza, az Egyesült Államokban játszott az NCAA-ban, a Sam Houston State Bearkats-ban. Onnan tette át a székhelyét most futó európai kosárlabda szezon nyitányára a ciprusi PAEEK Kyrenia Nicosia együtteséhez, melyben alapember volt, amit az is jelez, hogy a mérkőzéseken nem sokat pihent, hiszen csaknem a teljes játékidőt a pályán töltötte (amúgy másik két amerikai csapattársa szintén...). A most folyó szezonban 16 mérkőzésen lépett pályára, 18 pontot, 11 lepattanót és 4,5 asszisztot jegyzett ezeken a találkozókon meccsenkénti átlagban. A ZTE KK honlapja megszólaltatta Ikpét, aki úgy fogalmazott, hogy a váltás most a legjobb döntésnek tűnik karrierje szempontjából, hiszen egy erősebb bajnokságba kerül .