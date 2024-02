A ZTE FC az NB I.-et vezető Paks otthonában bízik a bravúrban 1 órája

Péntek esti Duna-parti randevú az éllovassal

Az előző fordulót zárta, a most következőt pedig kezdi a ZTE FC együttese a labdarúgó NB I.-ben, ráadásul pénteken 20 órától az éllovas Paks vendége lesz. Márton Gábor vezetőedző azt mondta, a jó tavaszi kezdés ellenére is reálisan kell nézni a dolgokat, de most sem mondanak le a bravúr lehetőségéről.

Sajbán Máté vezeti a labdát a két csapat őszi találkozóján, aki éppen Paksról érkezett a nyáron a zalaiakhoz. Ha pénteken villanna Pakson, senki nem bánná Egerszegen... Fotó: Szekeres Peter

Ha már bravúr, a ZTE FC múlt szerdai Puskás FC elleni idegenbeli sikere mindenképpen az volt, szóval, miért ne jöhetne össze még egy? A baj csak az: a ZTE FC szempontjából igazi mumusnak számít a Paks. 2019 óta, mikor visszakerült az élvonalba az egerszegi csapat, még nem nyert mérkőzést Pakson és döntetlenje is csak egy van, ráadásul a ZTE Arénában lejátszott egymás elleni találkozókon is sokkal jobban állnak a Duna-partiak. Az ősszel például 5-2-re nyert Bognár György együttese. Azon a találkozón Antonio Mance, a ZTE FC támadója két gólt szerzett, a másik oldalon Windecker József szintén duplázott. Mance már 9 gólnál jár a bajnokság során, Windecker 8-nál, s ha addig már nem jön közbe semmi, akkor pénteken este mindketten ott lesznek a pályán. A Paks nem lassít az őszi elsősége óta sem, eddigi mindhárom tavaszi mérkőzését megnyerte, míg a Márton Gábor által irányított ZTE FC kettő siker mellett egy döntetlent könyvelt el. Azért ez sem rossz kezdés. S hogy milyen lesz a folytatás? Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szerint nehéz meccs elé néznek, de nem mondanak le a meglepetésről. – Vasárnap játszottunk utoljára és pénteken már ismét játszunk, szóval nem mondhatjuk el most sem, hogy volt egy hetünk készülni az újabb bajnokira – állapította meg a szakvezető. – Frissítettünk, regeneráltunk ebben az időszakban is, és persze készültünk. A Paks nem véletlenül áll a tabella élén, egy kiszámíthatatlan csapat, de amire fel kellett készülnünk, azt megtettük. Bízom benne, hogy frissek leszünk a péntek esti találkozón, mindenki szeretné, ha meglepetést tudnánk okozni. A jó kezdés most már adott a ZTE FC számára a tavaszi idényben, s azt is megkérdeztük, hogy ennek folyományaként mennyire nőtt az elszántság a csapatnál. Márton Gábor evvel kapcsolatban is azt mondta, hogy reálisan kell látni a helyzetüket. – Ha megelégednénk azzal, hogy jól kezdtünk, az baj lenne – mondta a szakvezető. – Nem is érzem ezt a fiúkon, mindenki nyerni akar, élvezik a srácok ezt a mostani, sikeresebb időszakot. Viszont szeretném, ha reálisan látnánk a dolgokat, és nem csaphat át a hangulat abba az irányba, hogy mostantól majd végigverünk mindenkit. Maradjunk a földön. Ami fontos, és ezzel elégedett vagyok, hogy a csapat remekül dolgozik, szó nem érheti a játékosokat. Ilyen hozzáállásra van szükségünk a későbbiekben is. Elvileg mindenki bevethető a ZTE FC keretéből, így valószínűleg már a nevezettek között lesz Gruber Zsombor is, akit a múlt héten vettek kölcsön az FTC-től, de a múlt vasárnapi, Mezőkövesd elleni (1-1) meccsen még nem volt a kispadon. A másik téli szerzemény, az izraeli Guy Hadida szintén a bemutatkozásra vár, s az majd elválik, hogy a szakvezetés milyen szerepet szán nekik a pénteki találkozón.

