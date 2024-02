ZTE FC–Kecskeméti TE 3-1 (2-0)

ZTE Aréna, 2588 néző. Jv.: dr. Csonka (Horváth Z., Rózsa).

ZTE: Dombó - Várkonyi, Safronov, Csóka Dá. - Szendrei N., Sankovic, Mim - Bedi (Németh, 84.), Kiss (Hadida, 63.) - Croizet (Gruber, 53.), Mance (Sajbán, 84.). Vezetőedző: Márton Gábor.

KTE: Varga B. - Szűcs (Májer, a szünetben), Szabó (Iyinbor, a szünetben), Belényesi, Katona, Zeke - Banó Szabó (Kovács, 83.), Vágó, Zsótér (Helmich, 57.) - Lukács (Szendrei Á., a szünetben), Horváth. Vezetőedző: Szabó István.

Gólszerző: Kiss (15.), Croizet (42.), Zeke (60.), Gruber (81.).

Sárga lap: Zeke (20.), Varga B. (35.), Horváth (84.), Sankovic (91.).

A mérkőzésnek szomorú apropót adott, hogy a ZTE egykori játékosa és edzője, Lendvai Miklós, egy évvel ezelőtt hunyt el tragikus hirtelenséggel. A stadion bejáratánál mécsesek égtek, illetve a szurkolók rövid megemlékezést is tartottak ott a kezdés előtt. Majd időről időre a meccs alatt is az egykori válogatott középpályás nevét skandálta a B-közép.

A vendégek az elején a biztonságos védekezésre helyezték a hangsúlyt, míg a ZTE járatta a labdát és kereste a réseket. Nem is hiába. A 10. percben Mim harcolt meg a labdáért balról, az ellenfél 16-osának közelében, majd Kiss elé került a labda, akitől a nézők egyszer, pár perccel korábban is lövést vártak már egy hasonló szituációban. Most pedig lendült is a jobb láb és az egészségesen eltalált labda mintegy 20 méterről a jobb alsó sarokba vágódott, 1-0. Alig öt perccel később Mance robogott el a bal oldalon, az alapvonaltól laposan középre lőtte a labdát, az érkező Bedi pedig a 16-os vonaláról alig lőtt a léc fölé. A túloldalon a 17. percben Szabó fejesénél kellett először játékba avatkoznia Dombónak, de épp a kezébe ment a labda. A félidő közepén meglátogatták a csapatok kicsit a hazai kapu előterét is, és bár Horváth szabadrúgásában és szögleteiben is benne volt a veszély, az nem bontakozott ki. Hazai részről a jól játszó Mim révén elsősorban a bal oldal volt aktív, a következő percek azonban helyzet nélkül teltek el. A vendégek vezére, Horváth sokat volt a földön, a zalaiak szigorúan ügyeltek rá, de úgy tűnt, időnként elég könnyen engedett is az "erőszaknak". Védekezésben mindkét csapat a biztonságot helyezte előtérbe, öt játékossal húzott falat a kapuja elé és ez hatékonynak bizonyult: fél óra után állóháború bontakozott ki a pályán. Aztán a 36. percben Kiss húzott váratlant, több védőt is kicselezett, mire a 16-os előterében felrúgták. A szabadrúgást Croizet a sorfalba lőtte, az ismétlésnél pedig alig tévesztette el a bal alsó sarkot. A 42. percben nem tudott elég gyorsan visszazárni a Kecskemét. Horváthtól vette el a labdát Sankovic a hazai 16-os közelében, majd Safronov száguldott végig a pályán (Horváth üldözte, de nem tudott beavatkozni), középre, Croizet-hez játszott, ő pedig megtolta a labdát egy védő mellett, majd 15 méterről, kicsit jobbról a léc alá bombázott, 2-0. A játékrészt Zsótér lövése és Dombó szép védése zárta le, de így sem volt vitás, hogy a hazaiak vonulhattak jobb hangulatban szünetre.

Fotó: Pezzetta Umberto

A vendégek edzőjének elégedetlensége a félidei hármas cserében is megmutatkozott. A Kecskemét támadóbb szellemben lépett fel - persze mit tehettek volna kétgólos hátrányban - a ZTE pedig inkább védekezett és próbált kontrázni. Ennek első eredményeként Croizet egy sprint végén lábát fájlalva cserét kért. A helyére érkező, a múlt héten kölcsönvett Gruber pedig remek szöktetéssel mutatkozott be a zalai publikumnak, de az akció végén Mance lövését fogta Varga. Egy óra elteltével a hazai védelem nem vett elég komolyan egy szép, jobb oldali KTE-akciót, a labda középre keveredett, nem sikerült felszabadítani, Zeke pedig közelről szépített, 2-1. "Ennyi nem elég!" - kiabálták a vendég drukkerek, de a figyelmeztetést magukra vehették akár a hazai játékosok is. Két perc múlva megint Safronov tüsténkedett elöl, egy beívelést a kapufára fejelt - de lesről. A szépítés után a Kecskemét néhány percig még fenntartotta a nyomást a hazai kapunál, az idő előrehaladtával azonban támadásainak veszélyessége egyre csökkent. A 75. percben Gruber erőteljes fejesét piszkálta ki a jobb alsó sarokból Varga. A 81. perc a nagy lövéseké volt. A hazai kapunál Horváth bombája elhalt Dombó kezében, a túloldalon viszont Mance labdáját Varga csak kiütni tudta. Éppen Gruber elé, aki második zetés meccsén megszerezte a második találatát is, 3-1. Ezzel el is dőlt a találkozó, melyet a ZTE teljesen megérdemelten nyert meg. A KTE csak a második félidőben, nagyjából negyedóráig tudta megnehezíteni a hazaiak dolgát.

Márton Gábor: "Fantasztikus a játékosok hozzáállása. Jó első félidő után kicsit halványabb volt a második, de sikerült hozzátennünk a szükséges pluszt a győzelem érdekében."

Szabó István: "Két ellentétes félidőt láttam. Hátrányból nagyon nehéz játszani a Zalaegerszeg ellen. A második félidővel, a pályára lépő fiatalokkal elégedett vagyok, de a ZTE minden hibánkat könyörtelenül kihasználta."