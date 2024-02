Zalakerámia-ZTE KK - Kométa Kaposvári KK 88-78 (23-27, 18-17, 23-13, 24-21)

Zalakerámia sportcsarnok, 1270 néző. Jv.: Kapitány, Minár, Major.

ZTE: Hicks 24/6, Szalay 2, Paige 18/6, Ostojic 9, Tóth Á. 23. Csere: Keller 4, Csuti, Németh 3, Mishula 5/3. Vezetőedző Matthias Zollner.

Kaposvár: Krnjajski, Szőke 7/3, Jackson 16/3, Abell 17, Jean-Marie 7. Csere: Eaddy 22/12, Halmai 5/3, Koprivica 2, Bogdán 2, Puska. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Kipontozódott: Tóth Á. (39.).

A két edző közül a vendégek szlovén mestere lehetett nyugodtabb a meccs előtt: a somogyiakhoz decemberben érkezett Dalibor Damjanovic-csal elégedettek a KKK-nál, éppen pénteken írtak vele alá egyéves szerződés-hosszabbítást. A német Matthias Zollnernek közben még bizonyítania kell Egerszegen: a csapat élén a mostani volt az első teljes hete, amit nyilván nagyon szeretett volna győzelemmel lezárni.

Jackson és Paige is sikeres triplával nyitott, a ZTE a 3. percben vezetett először (7-5). A hazaiak jól védekeztek, a túloldalon pedig ügyesen juttatták el a labdát a palánk alá (4. p.: 11-5). Kaposvári időkérés után Ostojic, majd Paige is labdát szerzett és ziccert dobott, ennél jobban nem nagyon lehetett volna kezdeni (15-5). A következő percekben azonban megérkezett a Kaposvár is (9. p.: 19-19). Az ellenfél több támadást is 2+1-es akcióval zárt le, a triplakísérlet közben megütött Jackson pedig hibátlanul bedobta mindhárom büntetőjét. Persze mindez még nem lett volna elég az egyenlítéshez, ha a hazai támadójáték nem akad meg. Most a ZTE KK-n volt a labdaeladások sora (19-24), Hicks nagyon jókor dobott hármast, Ostojic viszont rosszkor hagyott ki büntetőt. Az első negyedet Eaddy triplája zárta le, a legrosszabb, ami történhetett. Egész más hangulatban kezdődött a második negyed (13. p.: 29-29). Az elmúlt hetek eseményei után üdítő volt látni, hogy Tóth Ádám jól játszott és hibátlanul szórta a büntetőket (7/7), de a hazaiak összességében nem játszottak elég jól ahhoz, hogy vezessenek (18. p.: 37-40). A csarnokban jó volt a hangulat, a zalaiak elismerésre méltó elszántsággal küzdöttek, de amikor az egyenlítésért támadhattak, Ostojic kezéből fájóan simán lopta ki a labdát az ellenfél. A következő lehetőségnél pedig Tóth Á. kihagyta mindkét büntetőjét. Az ilyen hibák okozták, hogy a somogyiak előnnyel vonulhattak pihenőre (41-44).

A félidei statisztikában mindkét oldalon sok volt az eladott labda (7, illetve 6), hazai oldalon a felejthető teljesítményt nyújtó Hicks (VAL érték: 1) egymaga hárommal jelentkezett. Nagyjából egyenlő lepattanózás (15-16) mellett a vendégek nagyon eredményesen szedték a labdát a ZTE palánkjánál (7).

Harmadszor is a hazaiaké volt az aktuális játékrész eleje (25. p.: 51-46), már csak az volt a kérdés, meddig tudja fenntartani ezt a lendületet a ZTE. A Kaposvár minden áron hárompontos kosarat akart dobni, ám sorra maradtak ki a próbálkozások, és bár a hazaiak sem ontották a pontokat, lassan nőtt a különbség (54-46). Eaddy triplája törte meg a kaposvári gólcsendet, miközben a ZTE túl gyorsan akarta befejezni a támadásait és a nagy rohanás persze hibákat szült (28. p.: 54-53). Hicks ébredni látszott, két szép betöréssel jelentkezett, majd értékesített két büntetőt is (60-55). A játékrészt pedig Paige két remek labdaszerzése zárta le, kár, hogy egy büntetőt ő is "benne hagyott" (64-57). A záró negyed Tóth Á. duplájával indult, ezt a 9 pontos előnyt kellett beosztani a hátra lévő időre. A Kaposvár időt kért (33. p.: 71-59) és nagy hajrát nyitott, a ZTE pedig nem volt elég higgadt: Hicks átgondolatlan passzal eladta a labdát, majd sportszerűtlen faulttal is segítette az ellenfelet. A ZTE addig eljutott, hogy kijátszotta a 24 másodperceket, de a támadások végéről hiányzott a pont, Eaddy viszont harmadik triplájával jelentkezett (36. p.: 71-67). Hicks betörései sokat értek hazai oldalon, Paige és Tóth Á. viszont a jóból is jobb helyzetet keresett és újabb támadások értek véget hazai pont nélkül (38. p.: 75-72). Az éles végjátékban Hicks triplájára Abbey válaszolt, majd a ZTE jól büntetőzött, míg a Kaposvár triplákkal próbált felzárkózni, de nem volt elég pontos. A végén kevésen múlt, hogy az őszi, 11 pontos kaposvári vereséget is nem sikerült legalább "lenullázni".