Párizsban került megrendezésre a “Párizs maraton” elnevezésű verseny, melyen a ZVE tőrözői is részt vettek. "Megamezőnyökkel" zajlottak a versenyek, az U14-es korosztályú fiúknál például 227 vívó lépett pástra. Két csoportkör után egy kieséses tábla következett az első nap, majd a versenyben maradt 105 vívó ismét egy csoportkörrel kezdett, majd a legjobb 64-től vigaszágas táblával folytatták. A verseny a legjobban Gróf Domonkosnak sikerült aki a 13. helyet szerezte meg. Nem sokkal mögötte végzett Bóbics Ádám, aki a nagyon értékes 31. helyen végzett. A lányoknál versenyében 130 sportoló mérettette meg magát, egyedüli magyarként indult Bagosi Borka, aki a csoportkör után a táblán folytatta, ahol szoros asszóban maradt alul amerikai ellenfelével szemben és a 43. helyen fejezte be a versenyt.

Zágrábban junior férfi tőr világkupa versenyt rendeztek. Ez egyben az utolsó válogató verseny volt az Európa-bajnokságra és világbajnokságra. A ZVE kiválósága, Rubin Mattia is ott volt 174 vívó között, akik több, mint húsz országából érkeztek. Az egerszegi tőrözőa legjobb 32 közé jutott, és végül a 25. helyen végzett. Ezzel pedig eldőlt, hogy Simon Borbála mellett Rubin Mattia is képviseli a ZVE-t a Nápolyban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon. Zágrábban csapatversenyt is hirdettek, a magyar együttes - Rubin Mattiával - a 7. helyen zárt.

Idehaza pedig a BHSE vívó termében rendeztek kadet férfi-női tőr dupla válogatót. A fiúk mezőnyében hat ZVE-s versenyző állt rajthoz, a nyolc közé jutásért Szabó Bálint mindössze néhány tussal kapott ki a későbbi bronzérmes versenyzőtől és lett végül a 13. helyezett. A ZVE versenzőinek helyezései a 32 között: 13. Szabó Bálint, 25. Csatlós Gellért, 29. Világhy Szilárd. A lányok versenyében 3 fiatal egerszegi indult, Simon Borbála a csoportmérkőzések során mindössze 6 tust kapva veretlenül jutott fel a főtáblára, ahol egészen az ezüstéremig menetelt. Számára ez a viadal már a felkészülést jelentette a három hét múlva megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, hiszen már biztosította a kijutást. A 32 jutottak helyezései: 2. Simon Borbála, 24. Antal Katalin.

A második válogató körben Szabó Bálint sajnos egy tussal kapott ki a 8-as döntőbe jutásért, így a 9. helyen zárta a napot. További eredmények: 20. Csatlós Gellért, 21. Világhy Szilárd, 26. Nika Balázs, 31. Szabó Bence, 34. Hodor Csanád.

A lányoknál a második nap két zalaegerszegi lány indult, nekik nem sikerült bejutni a legjobbak közé, de lesz még lehetőségük a javításra a jövőben. Eredmények: 17. Antal Katalin, 23. Tóth Abigél.