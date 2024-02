Diósgyőri VTK–ZTE FC 4-2 (3-0)

Miskolc, 3456 néző: Jv.: Zierkelbach (Georgiu, Horváth R.)

DVTK: Odyntsov - Gera D., Szatmári, Lund, Stephen - Feuillassier (Pernambuco 68.), Holdampf, Popadiuc (Vallejo, 62.) - Jurek (Bényei, 62), Szabó L. (Edomwonyi, 61), Pozeg Vancas (Kampetits, 90+4.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

ZTE FC: Dombó - Várkonyi, Lesjak (Mim, 46.), Csóka - Vogyicska, Németh D. (Gruber, 46.), Kovács B. (Sankovic, 46.), Hadida, Medgyes - Sajbán, Spoljaric (Croizet, 58.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Gera D. (7.), Pozeg Vancas (13.), Szabó L. (45+2.), Edomwonyi (76.), illetve Sajbán (54.), Croizet (83. - 11-esből).

A ZTE FC eddigi tavasza remekül alakult, hiszen öt mérkőzéséből négyet megnyert, egyen pedig döntetlent ért el Márton Gábor vezetőedző együttese. A keddi összecsapást tehát bizakodva várta a Magyar Kupa címvédője. Ami a hazaiakat illeti, tavasszal eddig két döntetlen és két vereség mellett egy győzelmet könyvelt el a miskolci együttes, de otthon lépett pályára, és az mindig nagyon erős a DVTK számára.

Ahogy várni lehetett, úgy Márton Gábor, mint Vladimir Radenkovic rotálta együttesét a keddi találkozóra, hiszen a hét végén újabb bajnoki kör következik. Az egerszegieknél az eddigi kezdők közül többen a kispadra kerültek. Február vége, 18 fok, igazi tavaszt idézett a kedd este Miskolcon, ahol a DVTK próbálta az elejétől többet birtokolni a labdát, és tette ezt sikerrel. A 7. percben pedig már vezetett is, hiszen egy jobb oldali szöglet után nagyon eltolódott a ZTE védelme: gyakorlatilag Gera teljesen egyedül érkezett a kapu elé, és 4 méterről fejelt a hálóba, 1-0. Mondhatni, bántóan egyedül maradt a diósgyőri játékos, a vezetés pedig még jobban meghozta a hazaiak kedvét. Sőt, pár perc múlva már kettővel vezetett a DVTK. Egy elvesztett labda után indult az újabb hazai támadás, Pozeg Vancas 14 méteres lövésébe Csóka beleért, a labda pedig a lábáról felpattanva hullott a zalai kapuba, 2-0.

Ez így gyorsan eldőlni látszott, ráadásul a ZTE FC nem nagyon lépte át a félpályát, vagy ha igen, gyorsan visszaszerezték a labdát a hazaiak. Az egerszegiek mindenesetre próbáltak egyértelműen bátrabban játszani és vélhetően Márton Gábor sem azt kérte együttesétől, hogy álljon be teljesen védekezni, ahogy a kék-fehérek előtte tették. A helyzetük viszont már nem volt egyszerű, és kérdés volt az is, hogy a második félidőre mennyit kockáztat a zalai szakvezetés, vagyis, hogy csatasorba állítja-e az eddigi alapcsapat addig pihenő tagjait. A DVTK-nak volt még egy nagy helyzete a szünet előtt, aztán Németh lövése is alig kerülte el a bal sarkot, ami a zalaiaknak szépítési lehetőséget adott. Már a hosszabbítás percei zajlottak, amikor Szabó Levente érkezett középen - üresen... - és öt méterről a ZTE kapujába helyezett, 3-0.

Három zalai csere következett a szünetben, ami teljesen érthető volt. Az 54. percben jött a zalai szépítés, amikor Mim balról a legjobb ütemben centerezett, Sajbán pedig közelről a diósgyőri kapuba helyezett, 3-1. Márton Gábor pályára küldte Croizet is, hiszen itt még volt esély arra, hogy szorossá tegye a találkozót a zalai együttes, amely egyre veszélyesebben támadott. Ekkor a DVTK szakvezetője is lépett és hármas cserével frissített, hiszen fordult a játék képe, és már a ZTE FC kezdeményezett többet, amely szögleteket lőtt. Ennek fényében érdekesnek tűnt a felvetés, vajon a zalaiak miért úgy kezdtek, ahogy, de mindennek megvan az oka. A 76. percben aztán Edomwonyi kissé balról, 17 méterről lőtt kapura, a labda talán meg is pattant, de ezt nem lehetett pontosan megállapítani, mindenesetre a labda az ellenkező irányba mozduló Dombó kezét is érintve jutott a hálóba, 4-1. Ezzel még nem volt vége, ugyanis Lund talpalása után (Mimet találta el), büntetőhöz jutott a zalai csapat, Croizet pedig nem kegyelmezett, 4-2. Túl sok idő viszont már nem maradt a mérkőzésből, az eredmény nem változott.

Továbbjutott a DVTK, a ZTE FC pedig a kupa védőjeként búcsúzni kényszerült, de... Utólag bánhatja az első félidei felállást és játékot, hiszen a második 45 perc megmutatta: több is lehetett volna ebben a meccsben...

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője így értékelt az M4 Sportnak:

- Elég határozatlanok voltunk az elején, utána próbáltunk változtatni, de rossz döntéseket hoztunk. A szünetben cserékkel igyekeztünk változtatni, lőttünk is gólokat. Sok mérkőzés van még a szezonban, mindenkit igyekeztünk játékba hozni, mert szükség van minden játékosra. Azt gondoltam 3-0-nál is, hogy visszajövünk, de akkor már nehéz volt.