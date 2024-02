Teljesen együtt van a 3. és 14. helyezések között a mezőny, hiszen csak minimális a különbség közöttük, de leginkább a 7-11. helyezettek vannak "együtt", hiszen öt csapat is azonos mutatóval áll (8 győzelem, 11 vereség). Ennek a körnek a tagja a Zalakerámia ZTE KK és a szombati ellenfél, a Kaposvár is. Mindez önmagában is megmagyarázza a mérkőzés jelentőségét, ráadásul az alapszakasz első körében a somogyiak 89-78-ra nyertek a ZTE KK ellen...

A Kaposvár az elmúlt időszakban fontos győzelmeket könyvelt el (Pécs, Paks, DEAC), a csapat decembertől új edzővel (Dalibor Damjanovic) szerepel, és azóta kezdett el jobb eredményeket hozni. Ugyanakkor a ZTE KK negatív szériában van, hiszen az öt legutóbbi mérkőzést (benne az MK-meccset) elvesztette. Matthias Zollner egy hete a Pécs otthonában ugyan bemutatkozott a kispadon, de hazai pályán most először fogja irányítani csapatát az egerszegi közönség előtt. Az biztos, hogy sokkal jobb játékra lesz szüksége a kék-fehéreknek, mint amit az elmúlt hetekben mutattak.

Matthias Zollner a ZTE KK honlapján elmondta, hogy a héten sokat dolgoztak és elemezték is a pécsi mérkőzést. A német szakember szerint érthetően voltak azon a találkozón negatívumok, de sok pozitívumot is felvonultattak, ami főleg a második félidőre vonatkozhat, hiszen akkor már szorosabbá tudta tenni a találkozót a ZTE KK, de a vereséget nem tudta elkerülni.

- Szombati ellenfelünk jó formát mutat, van három nagyon jó külföldi játékosa, és a Kaposvár a külső és a belső posztokon is erős. Nem lesz könnyű mérkőzés, ezt tudjuk, de a legjobbunkat kell adni, hogy sikerüljön nyerni. Összességében nagyon várom a találkozót, a hazai bemutatkozást, fontos meccs ez számunkra. Remélem, hogy a közönség olyan atmoszférát teremt, ami extra energiát ad majd a csapatnak, hogy sikerüljön győzni - mondta a ZTE KK honlapján a német szakvezető.

Nos, a segítségre valóban nagy szükségük lesz az egerszegieknek, hogy elinduljanak felfelé végre a gödörből, amibe kerültek.